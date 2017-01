Gorla: “No hubo médico porque el que estaba de guardia se descompuso”

El director del Hospital Centenario, Hugo Gorla, explicó a ElDía que lo vivido por la joven Tamara, quien fue trasladada a Gualeguay y luego a Concordia, donde finalmente tuvo un parto normal, se trató de una “contingencia”. “No hubo guardia ese martes porque el médico se descompuso”, justificó.

Estela Gigena

Tal como lo dio a conocer ElDía ayer, una joven mamá primeriza vivió una odisea el pasado 17 de enero. La internaron en el Hospital Centenario con contracciones. Como no había ginecólogo, la derivaron a Gualeguay. Allí tampoco la atendieron y fue trasladada, con bolsa rota, a Concordia, donde finalmente nació su hija.

“El Hospital nunca dejó a la chica abandonada”, comenzó diciendo Gorla y agregó: “hoy el Hospital es la espalda de todo el sistema de salud, en Gualeguaychú y en el sur de la Provincia. Un 70 % de los nacimientos se hacen en el Hospital. Lo que pasó es que no hubo guardia ese martes, porque el médico se descompuso estando en la guardia. Son cuestiones de urgencias y de contingencias que hay que solucionar”, confió el director del nosocomio.

Explicó luego que “lo que se hizo con esta chica fue derivarla, hablar con Concepción del Uruguay primero. Concepción del Uruguay tenía cerrada la Neonatología ese día porque había una infección. Se llamó al Hospital de Gualeguay, cosa que habitualmente es al revés: Gualeguay nos deriva todo a nosotros; tenemos un 10 % de derivaciones de Gualeguay en todo lo que tiene que ver con gineco obstétrico. Ese día nosotros nos habíamos quedado sin el médico entre las 8 y las 9 de la mañana”.

-¿No hay manera de reemplazarlo?

-No tenés forma, porque es un médico que está de guardia. El servicio estaba complicado y también con pacientes programados.

EL ANESTESISTA QUE SE NEGÓ

-¿En ese caso, en lugar de trasladarla a otra ciudad, ¿el Hospital no puede trasladarla a un centro privado local?

-No hay centro privado que acepte sin el médico. Sí aceptan un paciente de terapia porque te va a facturar. Si digo: ‘tengo una embarazada’, los sanatorios me dicen que no; tiene que venir con el médico de cabecera. El privado no te recibe un paciente obstétrico. ¿Entonces qué hago? Tenemos la red asistencial provincial, por lo tanto se había planteado ya una derivación a Gualeguay, donde hay un solo anestesista en lo público, que se negó a realizar la anestesia para la cesárea. Se negó a atenderla.

– ¿Por qué se negó?, ¿cómo se maneja esto, a voluntad del médico?, ¿no hay un protocolo?

– Pregúntale al director de Gualeguay, no a mí. Pregúntame a mí qué pasa si alguno se niega a hacer una anestesia en mi Hospital. Lo cierto es que el director del hospital de Gualeguay aceptó la derivación para hacer allá la cesárea. Cuando se rechaza en Gualeguay, no es que nosotros no nos preocupamos por el tema. Hablamos con Concordia y la médica de Concordia pregunta la causa de la cesárea. Dijo que estaba complicada con los anestesistas y adelantó que le harían parto normal. Son criterios médicos. Yo no soy ginecólogo para plantear.

- La mamá de la joven contó que cuando llegaron a Concordia y la revisaron vieron que el canal de parto estaba bien y que podía tener sin riesgo un parto normal…

– De antemano le habían planteado que iba a hacer un parto normal. Cuando llegó a Concordia, nosotros teníamos resuelto el tema del médico acá. Fue una cuestión de contingencia. No nos desresponsabilizarnos. La chica nunca quedó sola.

– Pero, ¿eran necesarios todos esos kilómetros para finalmente tener un parto normal?

– Hay cosas que se resuelven sobre la marcha. Yo no lo manejé al tema, pero me hago responsable.

– Era previsible un parto normal, si ya estaba con contracciones…

– Era previsible, pero no soy ginecólogo. Si el anestesista se niega a hacer la anestesia creo que de alguna forma la responsabilidad, después de tratar de solucionar el tema si bien es nuestra, también es de adonde la derivamos. Hay una crisis de tocoginecólogos, de falta, no solamente en la Provincia, también a nivel nacional, pero lo tratamos de compensar. El Hospital hoy practica el 70 % de los nacimientos, con 1200 a 1300 nacimientos anuales.

– ¿Si esta contingencia hubiera sido más grave, no había manera de conseguir un médico que la atienda?

– Hay determinados momentos que sí, pero en su momento no era grave. Se tenía tiempo para hacer la derivación correspondiente. Llegó sin problemas a Gualeguay. La indicación estaba correctamente hecha, fue con tiempo. Si Gualeguay dice ‘no te lo voy a anestesiar’, porque el anestesista no quiere anestesia, ¿qué querés que haga?

COMPLICADOS

“Estamos complicados. En los siete días de la semana hay un solo médico de Gualeguaychú, los restantes son de afuera. Creo esto se debe a una complicación de cuestiones: retribución de honorarios, responsabilidad, compromiso…”, confió Gorla.

TODOS SON EL HOSPITAL

“El Hospital se portó mal, pero la partera, el chofer y la enfermera se portaron bien. El chofer, la enfermera y la partera son parte del Hospital y se responsabilizan como se responsabiliza el Hospital. No son cuestiones personales