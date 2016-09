Granata dio la cara: “He salido de cosas peores”

La periodista, después que estalló la polémica, confesó en su ciclo radial cómo son sus días mientras espera el nacimiento de hijo Roque.

Son días turbulentos para Amalia Granata que después de hacerse pública la infidelidad de su pareja Leonardo Squarzon, prefirió darle prioridad a su embarazo y eligió hablar brevemente sobre el escandaloso episodio que le toca vivir. En una entrevista que le realizó Tomás Dente junto a Martín Daniel Sánchez y Leandro Massa para el ciclo Granata al 1300, ciclo radial que conduce la periodista en AM 1300 Radio La Salada, Amalia rompió el silencio.

“Leo se hizo cargo de lo que pasó. Estoy bien, tranquila, he salido de cosas peores”, aseguró Granata en una comunicación telefónica con el programa, donde profundizó en su estado de salud y el de su hijo por nacer. “Esta semana habré bajado 3 o 4 kilos, a veces se me cierra el estómago y no me pasa la comida, pero como casi obligada más que nada por Roque. Estamos bien, en familia, que es lo único que vale. Por eso no nos enchufamos y no vemos televisión, sabemos quiénes somos, las explicaciones nos las damos entre nosotros”, reveló.

Amalia detalló cómo es hoy el vínculo con su pareja: “Nuestra relación es tan transparente que cuando pasó lo que pasó simplemente fue sentarse a hablar. Hice un trabajo muy profundo en mí a lo largo de estos años por diferentes cuestiones que me tocaron, que a veces siento que estoy un poquito más evolucionada que el resto y puedo comprender cosas que quizás al resto le cuesta. Entonces desde ese lugar, cuando hay amor entre dos adultos, no discuto. Nunca discutí a los gritos en ninguna de mis parejas”, sostuvo Amalia que aseguró que a ella no le gustan “los gritos y las peleas porque no solucionás, sino lastimás; en mi casa no se grita, no se discute, no se insulta. Me ven como ‘polvorita’ porque es un personaje que hago para la tele o ciertos programas, pero soy súper tranquila”, reconoció.

“Somos muy particulares con Leo; aunque hace poco que estamos nos conocemos demasiado. Nadie obliga ni ata a nadie. Estamos más allá de estas cuestiones, somos libres, somos grandes, podemos hablar tranquilamente”, aseveró Amalia sobre el estado de su relación. “Para mí la infidelidad no fue el tema principal. Pongo cosas en la balanza y lo importante es rescatar el amor, la familia, el niño en camino. Mi hijo Roque se va a encontrar con un padre divino, que lo ama desde el momento que se enteró”, expresó.

También Amalia tuvo duras palabras para Paula, la mujer que era amante de su pareja: “No sé si esta gente podrá dormir con la conciencia tranquila. Hubo maldad, hubo cizaña aun después de que me reconocieran el error. Si ya intentaste romper una familia y no pudiste por el amor tan fuerte que hay, ¿para qué seguir? El daño se hizo, la persona a mi lado se hizo cargo, está todo charlado, lo resolvimos puertas adentro. Esto de lograr objetivos personales a costa de arruinar la vida de la gente no se entiende”, finalizó Amalia Granata.