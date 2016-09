Un grupo de vecinos protestó contra Amarras

Vecinos de Pueblo Belgrano y de Gualeguaychú, convocados por el colectivo “Me hago cargo”, marcharon ayer por la tarde desde la curva de Fiorotto hasta calle Viale, en donde se realizó una manifestación artística en contra de la instalación del barrio privado.

La premisa de la agrupación que convocó a una nueva manifestación era la de “defender la tierra” y que para ello se necesitaba de la presencia de todos porque “es nuestra obligación defenderla del avasallamiento a la que se encuentra sometida”, indicó una de las integrantes del colectivo.

Para esta ocasión faltaron, porque decidieron no acompañar el reclamo, la asociación civil “Salvemos el río Gualeguaychú”- que días atrás denunció al intendente Mauricio Davico – y la ONG Fundavida, pero a pesar de ello se consiguió reunir un importante número de vecinos que caminaron los 600 metros que separan la curva de Fiorotto con la calle Viale, principal acceso al barrio náutico Amarras.

La manifestación contó con mucho colorido, con banderas, máscaras y representaciones artísticas de actores sociales que han tenido voz durante este conflicto. El tránsito estuvo asistido por personal municipal y el grupo de vecinos que caminó por la ruta, realizaba las interpretaciones a un costado del camino para no entorpecer a los automovilistas que se dirigían hacia la Ruta 136.

Previamente a esta marcha había surgido el malestar del intendente de Pueblo Belgrano porque desde la página web de la Municipalidad de Gualeguaychú se promocionaba la realización de este reclamo “a favor del ambiente”. Davico cuestionó que “sea el mismo Estado el que convoque a una marcha en contra de un intendente vecino”.

Sobre el conflicto, Davico había dicho a ElDía: “Siempre dije que no iba a tomar posición hasta que no tenga un estudio desde el municipio, y no hecho por el municipio porque no tenemos ingenieros hidráulicos”. Y aclaró que hicieron “lo mismo que hizo Gualeguaychú con la Universidad de La Plata. La universidad hizo el estudio (en nuestro caso la UTN) y después la empresa lo pagó. De hecho me basé en la recomendación del Gobernador para que lo haga la UTN, porque es la que sabe todos los comportamientos de la cuenca del río Gualeguaychú, no así la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)”.