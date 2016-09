El “Gurí” gualeguayhchuense viralizó las redes sociales con su arte

Este “niño” pintor (Gurí significa niño, en lengua Guaraní), oriundo de Gualeguaychú, interviene gráficamente las calles desde hace seis años, los últimos tres recorriendo Sudamérica con un proyecto de libro, arte y poesía callejera.

Durante la semana del 30 de julio al 5 de agosto de 2016 de Gráfica Mestiza, Gurí fue el número 2.

“Me gusta visitar lugares abandonados en diferentes localizaciones y descubrir personajes escondidos en la estructura de los edificios”, dijo Guri a The Creators Project. “Entonces los pinto y les doy vida”. La idea es simple, pero ver cómo “da vida” a la arquitectura que se desmorona es una forma de arte callejero especialmente gratificante. Dado el tiempo y energía que se requieren para planificar y pintar cada ilusión óptica, hasta el momento solo se ha dedicado a este proyecto en dos ocasiones y ambas obras, tituladas Escriña Gaucho del 2010 y Amigo Imimaginario del 2014, se encuentran en la ciudad de San José, Entre Ríos. Según explica: “Cuando encuentro unas ruinas, me doy una vuelta hasta que encuentro un lugar donde poder jugar con la estructura. Entonces me siento y me pongo a imaginar. A veces es difícil dibujar, pero lo sigo intentando hasta que encuentro la forma que busco para el ángulo adecuado. Dibujo la cara porque es lo que yo veo, es la cara de mi amigo imaginario”.

Gurí se encuentra viajando por Colombia y llenando todo de color a su paso.