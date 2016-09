Gustavo Hein: “No me siento amedrentado y voy a seguir con las denuncias”

El presidente municipal de Basavilbaso dijo que no lo asusta el frustrado tiroteo a su casa. Se mostró confiado en el accionar de la justicia. Denunció que al momento de asumir se encontró con un estado municipal destruido y con obras que figuran como terminadas, “cuando no lo están”.

Fabián Miró

El Intendente nos recibió en una pequeña oficina, en el ingreso mismo al edificio, debido a que su despacho y varias dependencias están siendo sometidos a mejoras. “Me enteré de todo por un llamado del ministro Mauro Uribarri a mi celular. Yo me encontraba en Buenos Aires, gestionando para el municipio, cuando recibo la comunicación del ministro, quien me informa que “habían desbaratado, terminado con un plan que tenía como finalidad “tirotear la casa del Intendente”.

Todo nació en la presentación de una persona de Basavilbaso en la Comisaría denunciando que no quería “ser parte de lo que se estaba gestando. Fue ahí que se tomó la denuncia y se dio inicio a una investigación con algunas personas de nuestra ciudad involucradas, algo que me entristece profundamente”, confió Hein.

Dijo que desconocía “todo lo que estaba pasando hasta el llamado del ministro”. Reconoció que en un principio pensó que se había equivocado “porque no entendía adónde apuntaba una situación de esta naturaleza, pero luego me di cuenta que no era así, y que se había desbaratado un atentado contra mi propiedad y mi persona”.

“HAY GENTE MOLESTA CON LA GESTIÓN”

Reconoció que es una situación difícil, donde “se siente que no puede pasar esto en tu vida. Una sensación rara en principio, que no deja en estos tiempos de ser común, por lo que uno escucha en los medios. Si bien no me quiero acostumbrar a esto, sé que estamos tocando temas muy sensibles en la gestión, y entiendo que hay gente molesta. No descarto ni afirmo nada, pero está claro que algunas personas no comparten el trabajo que llevamos adelante”.

Afirmó seguidamente: “cuesta creer que gente de Basavilbaso piense de esa manera, eligiendo el peor camino, el de la violencia”.

Comentó que hubo allanamientos en su ciudad, secuestrándose “valioso material que aporta a la causa”. Acotó que la “fiscalía está trabajando muy bien, al igual que la Policía local junto a la departamental de Concepción del Uruguay”, y que tiene fe en que “todo se va a aclarar”.

Dijo que la ciudad “está dividida y que hasta que no se presenten las pruebas denunciadas en su momento, un sector de Basavilbaso no creerá que se la engañó con las obras denunciadas”.

Subrayó que no siente amedrentado, todo lo contrario, esto “me activa y marca que vamos por el rumbo correcto, replicando lo que quiere el gobierno nacional y el Ministro Rogelio Frigerio, con un gobierno plural y abierto”.

Indicó que se reunió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien puso a disposición “todas las herramientas con que cuenta para ayudar en la causa”.

ELEGIR LA POLÍTICA

Reconoció que el haberse ‘metido’ en política “le restó tranquilidad a mi familia” y que “era más fácil estar arriba de una máquina y seguir con mi labor de contratista agrícola, pero esa era una actitud egoísta hacia la comunidad”.

Y siguió: “tengo una hija de 22 años que estudia en otra ciudad, una nena de 12, y una esposa con la que llevó 22 años de matrimonio, y hoy mi vida pasa por el Municipio, por gestionar, aguantando golpes de gente que no nos quiere dejar gobernar. Es más fácil vivir entre los grises, pero las cosas tienen que ser blancas o negras”.

Hein tiene claro que en política “uno genera amor y odio, depende del lado que se mire si es bueno o malo, pero uno lo que no debe hacer es estar siempre de acuerdo con la cuestión popular. Sí escuchar al pueblo, pero en el marco de una línea de la cual no debe apartarse”, subrayó.

Recordó que al momento de asumir se encontró “con un panorama difícil, máxime para una persona que viene del sector privado, que cree en la transparencia, en el valor de la palabra, en cumplir con los compromisos. Ver la desidia con la que se gobernó, como ciudadano de Baso me generó mucha tristeza: maltrato hacia las herramientas, edificios públicos, la desprolijidad en la que se movieron con las cuentas municipales”, manifestó en relación a la gestión de Silvio Valenzuela, su antecesor en la intendencia.

Agregó que se encontró con obras que figuran como ejecutadas, “cuando no lo están”, entre ellas “las cloacas, algo que denuncié en enero, realizándose una serie de auditorías por parte de Nación, no solo en cloacas, también en agua y pavimentación. Las obras no se hicieron, y necesitamos que se hagan. Estamos hablando de montos que oscilan entre el millón y medio y los dos millones de pesos, con un 87% de obra que figura como ejecutada, cuando el avance real es del 13%, que por otra parte no sirve para nada. “

Aseguró que irá “hasta las últimas consecuencias, ya que si me metí en política, fue para marcar un antes y un después en la clase política, y entiendo que somos parte de un cambio en cuanto a la transparencia de la función pública”. Y a los que vengan después les “vamos a dejar bastante alta la vara para que rindan, y sientan vergüenza si meten la mano en la lata”, advirtió.

Se definió como una persona que cree en el cambio, y que se puede y debe “gobernar sin robar”.

Gustavo Hein no tiene antecedentes en política partidaria, salvo un paso por el gremialismo en Federación Agraria. Hoy está afiliado al Pro, partido con el cual llegó a la intendencia con el “valor de la palabra empeñada, cumpliendo con los preceptos de cómo nos educaron”.

Aseguró que llevará a la justicia a toque aquel que “ose meter la mano, y a los que hicieron algo, personalmente me voy a encargar de paguen sus culpas”.

Dijo que la “política no es para flojos, tampoco el “veo como hago para zafar”. Agregó que trabaja para vivir honradamente en un “lugar bendecido para gestionar “.

Proyectos

Dijo que se está trabajando en un barrio, en las periferias de Basavilbaso, “donde desembarcamos al comienzo de la gestión con gente que siempre se la mantuvo olvidada y dependiente del gobierno de turno. Nuestra idea es devolverle dignidad al pueblo, que sea escuchado siempre, no dos meses antes de una elección. Estamos en un lindo megaproyecto para la ciudad que incluye 50 cuadras de pavimento, bacheo integral, además de crear la Secretaría de Producción, algo que no existía, porque apostamos a los emprendimientos”.

EL DATO

Hein es el único intendente macrista de los 29 jefes comunales de Cambiemos de Entre Ríos