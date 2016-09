Habló la amante del novio de Amalia Granata y echó más leña al fuego

Embarazada de seis meses, Amalia Granata recibió una delicada noticia: su pareja,Leonardo Squarzon, mantendría una relación furtiva con una mujer llamada Paula. Incluso, la panelista recibió varias capturas de comprometedoras del empresario con la pulposa rubia.

“Me enteré el sábado… cuando una productora de Implacables me envió las fotos y los chat, yo lo hablé con Leo, se las envié y vino a casa. Hablamos muchas horas. No gritamos, no peleamos, estoy más allá de eso. M⁠⁠⁠e contó todo lo que pasó. La estamos peleando juntos porque nos amamos y porque se equivocó, lo entiendo. Tenemos una familia que amamos y nos amamos. La vamos a pelear”, le dijo Amalia a Ciudad.com.

Luego de que Granata rompiera el silencio, la supuesta amante también decidió salir a hablar. La periodista Greta Rodríguez, amiga de Paula y la responsable de que estallara el escándalo en las redes sociales, visitó BDV y mostró al aire un audio deWhatsApp que le envió la mujer.

“Si es verdad que siguen estando juntos, la decepcionada soy yo porque me siento, o sea… como que Leo me mintió y no creo que me haya mentido. Nos conocemos hace mucho y no lo veo a Leo mentiroso”, sentenció la exuberante blonda.

En comunicación con Ciudad.com, Granata también había apuntado contra Rodríguez horas antes. “Lo que me duele es que esta mujer y su amiga Greta Rodríguez hicieran el daño de destrozar una familia en busca de fama. No esperaron aunque sea que nazca mi bebé sabiendo que tengo un embarazo delicado”, había dicho Amalia.