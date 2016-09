Habló la amante: “Leo me dijo que Amalia es una mina muy jodida y que…”

El fin de semana, Amalia Granata (35) recibió una noticia que le puso punto final a su calma, poniendo en duda su continuidad sentimental con Leonardo Squarzon (42), empresario con el que será mamá de Roque.

Una productora de Intratables le hizo llegar a Granata una secuencia de chats y fotos que comprobarían que su pareja le fue infiel con una mujer llamada Paula Linda, según describe su cuenta de Facebook, pero ese no es su apellido real. Luego, Ciudad.com se comunicó con Amalia, y tras confirmar el engaño, aseguró: “Leo se equivocó, como pasa en el 99% de los matrimonios, pero la vamos a pelear”.

En este escandaloso contexto, la amante de Squarzon habló con Nosotros a la Mañana y, lejos de bajar el perfil, echó más leña al fuego: “Quisiera meterme debajo de la tierra como el avestruz y no salir hasta que pase la bomba. Yo, sinceramente, no pertenezco a los medios y no me interesa exponerme, y menos de esta forma. Que se digan tantas cosas feas, que no me conocen… Yo soy una persona que toda la vida estuvo casada, después tuve mi desliz y ya no estoy con él hace dos años. Era un empresario serio, lo ayudé muchísimo con su emprendimiento urbanístico, me dejó re bien, no necesito nada de nadie, no necesito robarle a nadie”, declaró Paula en los minutos iniciales del audio que consiguió Fernanda Iglesias para el programa de eltrece, tratando de limpiar su buen nombre.

Y agregó sin titubeos: “Yo a Leo lo conozco hace un montón y sé que es una persona buena. Yo no estuve viviendo la Argentina, no sé de los programas ni nada. Luego, me lo reencontré acá; me comentó lo de Granata y me dijo que no está junto a ella, que es un caballero y que se va a hacer cargo del bebé. Él está muy al pendiente, está viviendo a dos cuadras. El sábado me llamó muy angustiado porque se sabía esto, que lo iba a perjudicar mucho, porque esta persona era muy brava, y que por un tiempo no va a poder hablar conmigo para evitar algún quilombo; eso es lo que él lamenta muchísimo, me lo dijo casi llorando. A mí también me duele, porque estaba re bien con él. Y me dijo que Amalia sabía que él estaba con otra persona y que estaba todo más bien. No entiendo esto de tercera en discordia o la trola que busca fama”.

Por último, Paula dio más detalles de su conversación íntima con Leo, acerca del día en que salió a la luz su amor clandestino con el novio de Amalia: “El sábado hablamos y estábamos muy triste por todo esto. Yo le creo a Leo, lo conozco, a Granata no la conozco. Ni él casi la conoce a Granata. Hablamos el sábado, mañana íbamos a ir a navegar, pero con todo esto… Los dos estamos mal. Él me dijo que yo no conocía este mundo, las mentiras que van a decir, que lo van a hacer mierda. Y me dijo que la mina es una mina muy jodida y que me quiere cuidar. Ahora está triste porque no me va a poder llamar”.