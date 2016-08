Habló el médico: “En el asalto sentí a la muerte, por eso reaccioné”

El cirujano que mató a un joven que intentó robarle el auto en Buenos Aires fue excarcelado. Dio detalles de lo que vivió y cómo se siente.

Lino Villar Cataldo, el médico que mató a un ladrón en medio de un asalto en Buenos Aires, habló por primera vez luego del hecho. El cirujano estaba detenido desde el viernes tras impedir a balazos que robaran su auto y este martes recuperó su libertad. “Yo me siento una víctima. Fui agredido, salía de trabajar. Me duele muchísimo la vida que se perdió. Yo siempre luché para salvar vidas. En el asalto sentí a la muerte, sentí que me mataban, por eso reaccioné“, manifestó.

“Estoy muy triste, muy mal. Yo no sabía que mi familia no volvía a la casa mientras yo estuve detenido. Se quedaron en la sala de espera de la comisaría. Los varones dormían en la camioneta”, dijo Villar Cataldo en diálogo con el periodista Alejandro Fantino, la noche de este miércoles. “Lo que siento en este momento es mucha vergüenza. No estoy preparado para esto, toda la vida me formé para otra cosa. Siempre traté de darle amor a mis pacientes“, puntualizó el profesional.

El hombre -de 61 años- está acusado de homicidio agravado por uso de arma de fuego. La Justicia le otorgó la excarcelación de manera extraordinaria tras considerar que presenta un problema cardíaco delicado, tiene arraigo y familia constituida y no existe posibilidad de que se escape. Se estableció una garantía de un millón de pesos a la familia y la prohibición para salir del país.

“No sé qué va a pasar con mi vida. Tengo mucho miedo de que me maten. Y mucho miedo de que maten a mis hijos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que va a poner todo para cuidarnos. Espero que sea así”, expresó el médico. “Le diría a las personas que nunca compren un arma. No quiero más un arma“, reflexionó, pero al mismo tiempo sostuvo: “Pero los hechos de inseguridad no tienen solución. Nos atacan permanentemente. Es cosa de todos los días. Yo he tenido más de seis episodios”.