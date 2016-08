Habló Milagros, la ex de Dolche a la que apunta la familia

Era la voz que faltaba en esta historia de amor, celos, desaparición y muerte. Milagros Cabrera fue la novia de Maximiliano Dolche durante un año y medio, y para la familia del joven hallado el domingo flotando en el río Gualeguaychú, “ella tuvo algo que ver”. La adolescente de 18 años se defendió.

Carlos Riera

Aunque nunca fue nombrada de forma explícita, la figura de Milagros Cabrera sobrevoló en cada una de las notas que los familiares de Maximiliano Dolche dieron a los diferentes medios de Gualeguaychú, acusándola directa o indirectamente de ser la persona que –durante la búsqueda del joven – sabía dónde estaba o –cuando el cuerpo apareció- de ser la responsable de la muerte.

Lo cierto es que hasta ahora no había hablado, no se había defendido, esperando que la situación se calmara. Pero las acusaciones prosiguieron y la ex novia de Dolche se vio obligada a salir a la luz para limpiar su imagen y la de su familia.

Sentada en el living de su casa en calle Edison y acompañada de su hermana, Soledad, “Mili” eligió ElDía para dar su versión de los hechos que la involucran. “Yo la última vez que lo ví a Maxi fue adentro del boliche “, dijo en el inicio de la entrevista, tratando de desligarse de todos los comentarios que circularon sobre que ella había dejado el lugar en un remis y en compañía de otros jóvenes.

La relación entre ambos había finalizado tres meses atrás, cuando ella decidió ponerle fin. “Yo lo quería, pero no quería estar más de novio con él. Lo quería de amigo, compañero, pero ya no más como novios”, explicó la adolescente.

Se habló de una relación tormentosa, de muchas idas y vueltas, pero sorprendentemente cuando se le preguntó a ella, la describió como “hermosa”. “Tuvimos nuestras peleas, discusiones, celos de parte de él”, agregó, pero cuando se la interrogó sobre cuestiones relacionadas a la violencia, ella sólo se limitó a decir que Maximiliano, cuando tomaba alcohol, le pegó varias veces.

El domingo a la madrugada

“Tanto yo, como el resto de nosotros estamos muy dolidos por lo que le pasó. Yo lo estoy sufriendo, y si es que lo mataron, quiero que se haga justicia, que pague el que lo hizo”, manifestó una y otra vez durante el diálogo, para que quedara bien en claro que los Cabrera no tuvieron nada que ver.

“Yo no me fui en remís con nadie. A él lo sacan porque produjo una pelea con el chico con el que yo estaba bailando. Lo sacan los custodios del boliche, no le pegaron, lo sacaron como sacan a cualquiera, nada más que eran muchos porque Maxi era grandote. Lo sacan por la puerta trasera, y el que estaba conmigo se fue solo por adelante. De ahí en más no se nada de Maxi. Sólo supe que después fue y rompió la propiedad del chico que estaba conmigo. Pero si se mira en las cámaras del boliche me van a ver a mi hasta las 7.30”, relató.

“YO NO ME ESCONDÍ”

Contó que el lunes se enteró que Dolche estaba desaparecido, pero se fue al campo de un amigo en Talitas porque ya había organizado ese viaje con mucho tiempo de anticipación. “No es que yo me fui porque me estaba escondiendo. Fue todo una casualidad. Cuando me fue a buscar la Policía no opuse resistencia, me vine con ellos sin ningún problema”.

- ¿Por qué creés que la familia te responsabiliza?

-Yo no entiendo por qué hace esto la familia de Maxi. Sabían que yo lo amé mucho, decidí terminar la relación porque ya no quería seguir más así. Yo dejé el teléfono celular cargando en la casa de la tía de mi amiga y cuando volvimos del boliche veo que tenía diez llamadas de él. Yo no tenía conmigo el celular, sino lo hubiera atendido.

¿Maximiliano te seguía amando?

– Él siempre quería volver. El no asumía el fin de la relación. Nunca pensé que iba a aparecer de esta manera. Él se sentía solo, extrañaba a la madre, ella lo había echado muchas veces. Acá en mi familia lo querían como a un hijo. Todos lo estamos llorando. Me encantaría preguntarles por qué piensan eso de mí y de nosotros. Solo quiero que se haga justicia por él.

- ¿Él sabía nadar?

-No, no sabía nadar.

“ÉL ME AMÓ Y YO LO AMÉ”

Soledad, la hermana y la persona que los presentó a Milagros y Maximiliano, ratificó que el joven de 26 años no sabía nadar. “Yo a eso lo sé muy bien, porque cuando íbamos en familia a Los Sauces o a Los Pinos, él jugaba en lo playo. Tenemos recuerdos lindos en nuestra memoria. Teníamos fe hasta lo último, nunca nos imaginamos que lo íbamos a encontrar así”.

Cuando se les preguntó a ambas mujeres si creen en la posibilidad de un suicidio, ninguna se animó a dar una respuesta, sólo Soledad contó un detalle sobre el estado anímico de Maximiliano. “Ese sábado se encontró con una prima y lloraba por la madre, a quien le decía que tenía ganas de abrazarla y besarla”, indicó.

Milagros llora en silencio a un costado de la habitación y se siente dolida por todo lo que les ha tocado atravesar. “Maxi era buenísimo. Él me dio mucho amor, siempre fue respetuoso, pero cuando tomaba un poco de más cambiaba la personalidad. No lo voy a ensuciar. El me amó y yo lo amé. A él lo único que lo dominó fue no asumir que la relación se había terminado”, agregó.

Ningún miembro de la familia Cabrera asistió al velorio y posterior sepelio por cuestiones obvias, pero Milagros afirmó: “no me importa que tenga esperar cuatro o cinco meses, yo voy a ir y un besito le voy a dejar. Me duele mucho que me juzguen de esa manera. Yo siempre lo cuidé, siempre estuve con él en las buenas y en las malas”.