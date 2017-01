¿Hackeo? Filtraron fotos prohibidas de una famosa periodista

Pasada la crisis de nervios por la filtración de sus fotos prohibidas, Nancy Pazos (47) reflexionó sobre lo sucedido y reafirmó su derecho a gozar de su intimidad como más le plazca.

En una nota con Ciudad.com apenas aparecieron las imágenes en topless en su cuenta de Facebook, la periodista había afirmado: “No sabía cómo hacer para borrar todo, no sabía que me estaba pasando. Me dan ganas de llorar. Vinimos una semana de vacaciones con mis hijos acá. Nunca me pasó algo así, estoy averiguando qué fue lo que pasó. Yo no las publiqué ni puedo dar certeza de nada. Son fotos propias sacadas por el celular y no enviadas a nadie. No las mandé por WhatsApp ni hice nada con esas fotos, solamente las saqué y con menos de una hora de diferencia salieron publicadas”.

Más calma, el viernes la entrevistaron en Los Ángeles de la Mañana, donde trabaja, y Nancy explicó por qué se tomó las selfies desnuda: “Me metí en la pileta, estaba absolutamente sola, esperando a mi pareja para ir a pasear en barco y me puse a hacer topless. Aburrida como estaba, agarré el teléfono y me empecé a sacar un par de selfies (…) Apoyé el teléfono sobre un vaso, busqué un ángulo determinado para que se vea más o menos linda la piscina y empecé a sacarme fotos”.

Frente a la comprensión de sus colegas, la panelista agregó: “Hay una especie de sensación de que sólo si sos una sílfide podés tener derecho a gozar de tu cuerpo, y eso no es así. Lo que yo reivindico en el medio de todo esto, y me pongo como carne de cañón, es que en realidad lo que no se banca mucha gente es que uno sea feliz tal como es. Yo me saqué esas fotos porque habíamos estado diez días con 10.000 chicos alrededor nuestro, con mi novio que es un santo, que se bancó todas. Dije bueno, ‘tenemos tres días para nosotros’. El año pasado, lo conté públicamente, estuvimos acá (en Punta del Este) en un hotel nudista”.

Al rato, Andrea Taboada especuló: “La única explicación tuya es el hackeo. Pero también pueden aparecer otras cosas, información tuya, cosas privadas. Pero aparecen las fotos nada más. ¿Se entiende? Si te hackearon, pueden aparecer cosas graves”. Tras lo cual, Pazos contó que tiene sus cuentas sincronizadas en las redes sociales de su smartphone.



Sin embargo, la desconfianza de Taboada sería plasmada en un comentario sin filtro: “Sigo pensando que hiciste esto como una campaña para concientizar sobre el tema del cuerpo, como marcás todo el tiempo”. La acotación de la panelista no le gustó nada a Nancy Pazos, quien la cruzó: “Mirá, Andrea, te voy a decir una sola cosa. Tenés algún tipo de prejuicio muy determinante sobre mi persona y yo lo entiendo, convivo con eso”.

Así, Taboada desafió: “El desnudo te hace mal, estás confundida. No estoy peleando. Feliz año, Nancy. Fuiste TT”.

Pazos: -¿El desnudo me hace mal? ¿Por qué? Fundamentalo.

Taboada: -Es lo que pienso, me parece que esto fue adrede y que ahora lo disfrazás de ‘quiero dar un mensaje de no a las flacas como Pampita, sí a las rellenitas como Nancy Pazos‘. Que está bien, pero fue a propósito.

P: -No, no lo hice a propósito, Andrea.

T: -Bueno, dame el beneficio de la duda.

P: -Perdoname, acá hay una cuestión que es clara. Yo puedo tener diferencias de criterio con vos. Pero vos me estás preguntando, en este caso soy entrevistada. Yo te estoy diciendo algo y vos me seguís diciendo que estoy mintiendo, me parece que ahí ya degrada la relación humana. ¿Se entiende? Yo te estoy diciendo la verdad.

T: -¡Es una enormidad la degradación humana, Nancy! Pará, relajate un poco.