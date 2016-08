El hermano del ladrón asesinado por el médico: “Ese gil va a pagar”

“Este hijo de puta ya la va a pagar hermano, te lo juro”, escribió en su Facebook. Este mediodía, la Justicia definirá “si mantiene o no la detención provisoria” del doctor Villar Cataldo.

El hermano de Ricardo “Nunu” Krabler utilizó la red social Facebook para hacer público el sentimiento de su familia y directamente amenazar al médico Lino Villar Cataldo, quien el viernes mató a su hermano para defenderse del robo de su auto, y a toda su familia. Bajo el seudónimo “Druu de Lyberta”, fue muy duro desde sus primeras expresiones.

La carta es del domingo a la tarde, horas antes del velatorio del joven de 24 años que el viernes a la noche fue a robarle a punta de pistola a Villar Cataldo, un médico de 61 años, quien respondió con cuatro balazos: “No quiero que lleguen las 19:00 (hora de inicio del velatorio), no quiero verte así, vos tenés que estar acá con nosotros tus hermanos. Ese hijo de puta no tenía que haberte hecho eso. Te quitó la vida con 24 años, a 20 días de cumplir 25. Este hijo de puta ya la va a pagar hermano, te lo juro”.

Pero el escrito no quedó ahí. Siguió y con un final durísimo. “Aunque no te portabas como un angelito y eras re atrevido, yo nunca negué que eras mi hermano y muchas veces di la cara y calmé bronca por vos. Yo no me olvido nada. Cuántas cagadas te mandaste y nunca te dejamos tirado. Y ahora menos. No vamos a parar hasta que este gil la pague. Te lo juro hermano. Siempre presente hermano, nunca te voy a olvidar, sos el ángel de toda la familia. Te amo hermano, este gil va a pagar lágrima por lágrima”, cerró.

Respecto a la situación del médico, La Justicia definirá hoy en una audiencia con inicio previsto para las 12 “si mantiene o no la detención provisoria” dictada contra Villar Cataldo, quien mató a balazos a un ladrón que quiso robarle al salir de su consultorio, en Loma Hermosa, partido de San Martín.

Así lo confirmó esta mañana el abogado Diego Szpigiel -defensor del imputado-, quien insistió con que Villar Cataldo “no defendió el auto, él defendió su vida”, en alusión a que actuó en legítima defensa.

“Hoy, a las 12, en el Juzgado de Garantías 2, es la audiencia para que el juez analice si mantiene o no esta detención provisoria (dictada contra el médico)”, indicó Szpigiel en diálogo con radio La Red.

Luego, relató el episodio ocurrido el viernes último, a la noche, en la calle El Ombú al 6800, donde el imputado mató a balazos a Ricardo Krabler, de 24 años y padre de un niño de 5 años.

“El (por Villar Cataldo) termina de atender a sus pacientes, saca su auto (Toyota Corolla) a la vereda, charla con su vecino, se despide de su vecino y su vecino ingresa en su domicilio”, contó el letrado.

El abogado precisó que el médico, de nacionalidad paraguaya, se estaba “disponiendo a irse” con su vehículo, “tenía la ventanilla del conductor baja y, sin mediar palabra, recibe un golpe en la cabeza” de parte del asaltante.

“El no recuerda si él o la otra persona (por el ladrón) abre la puerta (del automóvil), siente que la otra persona lo toma del pecho y lo tira al piso”, detalló.

Szpigiel añadió que “el agresor se sube al rodado, él (por el médico) queda en el piso, el rodado va hacia atrás pasándole por encima de sus rodillas y, desde el piso, (Villar Cataldo) ve que, nuevamente, el rodado viene en dirección donde estaba él como para volver a arrollarlo”.”Por una cuestión de correrse de la línea de dirección del rodado, (el médico) gira hacia la línea de su domicilio. El, por seguridad, en un cantero guardaba un arma (de fuego) nueve milímetros, la toma y la persona que estaba en el rodado, con un pistolón lo apunta y le dice: ‘Hijo de puta, te voy a matar'”, contó el abogado.Y finalizó: “Es ahí donde, temiendo por su vida y siendo apuntado con un arma de fuego, (Villar Cataldo) reacciona y efectúa los disparos (que mataron al ladrón)”.

El médico, quien según sus familiares “tiene todos los papeles en regla” sobre la portación de la pistola, fue internado en un hospital con custodia policial, a raíz de las heridas en las rodillas y en la cabeza, aunque ya anoche estuvo alojado en una comisaría.