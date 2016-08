Prisión preventiva para el joven que agredió a su ex cuñada

El joven de 22 años que golpeó a su cuñada y fue grabado por una cámara de seguridad, permanecerá un mes encerrado en Jefatura de Policía acusado de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género. La palabra de la víctima.

La fiscal Lucrecia Lizzi le tomó ayer por la mañana declaración indagatoria al agresor y luego le solicitó al juez de Garantías, Guillermo Biré, la prisión preventiva por 30 días porque consideró que si se le otorgaba la libertad podía existir riesgo procesal. El Magistrado le concedió el pedido a la funcionaria judicial por el plazo solicitado.

Vale destacar que el joven fue imputado por “lesiones leves agravadas por mediar violencia de género” y además existe otra denuncia en su contra por “amenazas” y “daño” que radicó el hermano de la víctima (o sea, su ex pareja) por un hecho cometido el 19 de julio pasado.

También se le tomó declaración testimonial ayer al matrimonio que socorrió a la mujer, y se solicitaron medidas para el agresor, como ser un examen psicológico psiquiátrico. En la Justicia de Gualeguaychú existirían varias denuncias recíprocas entre la pareja, e incluso habría intentos de solución a través de mediación y conciliación que no habrían prosperado en su momento.

Relato en primera persona

La víctima dialogó con ElDía y contó cómo transcurrieron los hechos. “Cuando salí de trabajar a las 23 (del domingo) me dirigí a la casa de mi sobrina junto a mi hijo de 9 años. Más tarde recibí el llamado de mi hermano a las 00.15 pidiéndome que lo ayude porque este sujeto estaba en su domicilio, que queda a una cuadra y media de donde yo estaba. Resolví ir sola y cuando llegué traté de mediar con la situación. Le hablé bien; le dije -como en otras oportunidades- que haga su vida porque la relación ya no iba más y que mi hermano no quería saber más nada”.

“En un descuido nos encerró con llave adentro del departamento. Mientras yo le hablaba, mi hermano entró al baño. Yo le decía que se retire, pero en un momento intentó encerrarse en el baño y no se lo permití. Lo agarré del brazo y me pegó un golpe de puño en la cara y me quitó el celular. Mi hermano salió a defenderme y ahí empezó el forcejeo tratando de quitarle el celular y la llave. Entre golpes, el sujeto agarró una llave francesa con la cual me proporcionó un golpe. Los tres caímos al piso y cuando intento reincorporarme, este me agarra del cabello y toma de la mesada un cuchillo. La situación se puso tensa. En ese momento sólo pensé en mis hijos y en tratar de zafar. Lo único que le pedía a mi hermano era que no le soltara la mano en la que tenía el cuchillo. Pensé en lo peor”.

“Entre forcejeo y golpes logramos sacarle el cuchillo y la llave. Cuando logramos salir del departamento empezamos a correr y como no pudo alcanzarlo a mi hermano, me agarró del cabello y me arrastró más de media cuadra. Mi hermano se volvió para ayudarme y en ese momento llegaron los vecinos a tratar de ayudarnos. Él nunca me soltó. Su fuerza era mayor a cualquiera. No sólo que no me soltaba el cabello, sino que también me proporcionó en reiteradas veces patadas en la cabeza argumentando que me quería matar. Llegaron más personas, entre ellas mi hijo, que vio parte de esto lo cual no hubiese querido que pasara sin poderlo consolar. Yo estaba en estado de shock y me desmaye”.

La víctima solo tuvo palabras de agradecimiento a esos vecinos que salieron en su ayuda y al personal del Hospital Centenario, en especial al médico Gustavo Migueles, que la atendieron “de forma excelente”. Ella permaneció internada unas horas y luego regresó a su casa.