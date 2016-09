Hubo un rebrote de enfermedades respiratorias

“En estos días estamos viendo un rebrote de cuadros de bronquitis, bronquiolitis y crisis asmáticas severas”, revelaron desde el hospital infantil San Roque de Paraná. Instan a completar las dosis de la vacuna antigripal.

Ante un nuevo descenso de la temperatura, y la llegada de la primavera que se hace esperar, los que más sufren por las inclemencias climáticas son los más chiquitos.

“Predominaron las patologías respiratorias y en estos días estamos viendo un rebrote de cuadros de bronquitis, bronquiolitis y crisis asmáticas severas”, confirmó el jefe de la guardia del hospital materno infantil San Roque, Hugo Vainstein.

Y en esa línea, el responsable de la guardia en el nosocomio advirtió que “posterior a los cuadros de bronquitis y bronquiolitis, a los 10 o 15 días posteriores, con frecuencia aparecen cuadros de neumonía”.

En la oportunidad, Vainstein rememoró que las patologías respiratorias se adelantaron a mediados de abril y todavía persisten.

Esas enfermedades respiratorias, se suman a las patologías comunes que se atienden en el nosocomio, como los casos de traumatismos y enfermedades infecciosas prevalentes. “Aparecieron algunos cuadros leves de varicela a pesar de que la vacuna está en el calendario nacional”, comentó el médico.

RECOMENDACIONES A LOS PADRES

“Cuando ellos noten que los chiquitos comienzan con alguna dificultad respiratoria, crisis de tos y ahogamiento o rechazan el alimento, en esos casos siempre es conveniente la rápida consulta”, instó.

En la ocasión, Vainstein reveló que “por un mismo proceso infeccioso, hay reiteradas consultas”. Es que según comentó, los padres llevan a sus hijos a un centro de salud, después al hospital y luego a un centro médico privado.

“Hay que entender que los cuadros tienen un proceso y no hay una curación mágica inmediata”, instó el médico.

“Ante tantas consultas, los padres no están tranquilos hasta que no reciben un antibiótico, y en muchísimos casos, no son necesarios; se ha generado de que por un mismo episodio, los padres a lo largo de dos días hicieron hasta seis consultas”, indicó.

Para finalizar, el galeno recomendó que se completen las dosis de las vacunas antigripales, “porque si bien el virus circula con menos intensidad, todavía está”.

Además, subrayó a las madres que “amamantar es una forma de disminuir procesos infecciones” y subrayó “evitar que en la casa haya humo de cigarrillo y no fumar delante de los chicos”.

A CAMA CALIENTE

El San Roque sigue trabajando a cama caliente porque no solo atiende a la población local, sino que también recibe las derivaciones de distintos puntos de la provincia.

“Tuvimos problemas de cama durante muchos días porque fue tanta la demanda, que hubo días en los que la falta de cama fue una preocupación muy grave”, reconoció el responsable de la guardia. Además, que hasta un 50% de la población que concurre al hospital, tiene cobertura social. Elonce.com