Hugo Mayero es el nuevo técnico de Sud América

En el año que marcará su retorno a la Divisional A, el Azulgrana ya confirmó los nombres que integrarán su flamante cuerpo técnico. Hugo Mayero coordinará un cuerpo técnico con varios nombres reconocido en el ambiente local.

Lo resolvió la Comisión Directiva de Sud América. El uruguayo Mayero es el nuevo DT de la institución y tendrá como asistente a Pay Quiroga, identificado con el azulgrana, campeón como jugador y con una primera experiencia como técnico. Además, conformará el equipo de trabajo, como colaborador, Ángel “Muñeco” Cabezas y, como entrenador de arqueros, Humberto “La Meca” Broin, también de larga trayectoria en el fútbol departamental. El cuerpo técnico se completará con dos preparadores físicos: Juan Manuel Maruelli y Pablo Bonnet.

Según adelantó Pasión Azul, en Sub 20 y Sub 17, se conformará un cuerpo técnico que trabajará conjuntamente con la Primera, aunque todavía no han definido nombres propios.