Imputaron a Díaz Gilligan por presunto lavado de dinero

El ex jefe de gobierno porteño fue convocado por la ex presidenta en reemplazo de Alejandro Rúa y Graciana Peñafort. El ex jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra será el nuevo abogado de Cristina Kirchner en la causa que la investiga por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del memorándum con Irán. …