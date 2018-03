Inédito fallo permitirá a una mamá salteña cultivar cannabis medicinal

La mujer, cuya identidad permanece resguardada, es mamá de un niño de seis años que padece neurofibromatosis (NH1), una patología neurológica que lo afecta desde los siete meses de edad y le produce dolores, tumores, crisis nerviosas y lo desestabiliza en su vida social y aprendizaje. Sin embargo, desde que su mamá comenzó a administrarle aceite de cannabis, a los cuatro meses de el niño mejoró su estado general, comenzó a asistir a la escuela y a socializar de manera normal, informó La Gaceta.

Te puede interesar: Cannabis Medicinal: Plantean la urgencia en el avance y adhesión

La Justicia Federal de Salta marcó el viernes pasado un hito en la jurisprudencia nacional, al autorizar a una mujer salteña a cultivar cannabis en su casa. El juez Julio Leonardo Bavio, a cargo del Juzgado Federal Número 1, falló a favor de una medida cautelar presentada por Guido Giacosa y Aníbal Anaquin, abogados de la mujer, y de esta manera sentó precedente para todos los casos argentinos de familias que necesitan producir aceite medicinal de esta planta para el tratamiento de enfermedades.

Sin embargo, el fundamento central de Bavio no fue el del los efectos benéficos del cannabis para determinadas patologías, sino en elprincipio de reserva establecido en el artículo 19 de la Constitución Nacional, donde dictamina que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

“El juez sacó una resolución muy interesante, que dice que si bien hay algunos antecedentes jurisprudenciales y hubo avances de la legislación, considera que el cultivo, mientras no afecte a terceros y sea parte del ámbito privado, está excento del poder de los magistrados y pertenece al principio de reserva en el artículo 19 de la Constitución”, dice Anaquin a La Gaceta.