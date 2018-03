Las “canciones de cancha amistosas” dedicadas a Macri

Ayer se supo que el Gobierno pretendía suspender los partidos donde los hinchas canten e insulten el Presidente. Y el ingenio popular en las redes sociales hizo de nuevo de las suyas.

Todo comenzó cuando se supo que el Gobierno pretendía suspender los partidos cuando los hinchas insulten o canten en contra del presidente M;auricio Macri.

Y ente lo absurda de la medida, el ingenio popular se afiló más que nunca y en las redes sociales comenzaron a aparecer canciones de tono amistoso dedicadas al Presidente, pero que en el fondo esconden una fuerte crítica a su gestión y a sus políticas.

Bajo el hashtag #ApprovedSongs, estas son las mejores:

Macri, mi buen amigo

El tarifazo fue gradual y concesivo

Lo de los viejos no estuvo mal

Es digna y justa la reforma laboral

No me importa lo que digan

De Caputo y Gilligan

Vos seguí tomando deuda

Y cerrá el bache fiscal#ApprovedSongs

— Tomás Crespo (@Tacrespo) 27 de febrero de 2018