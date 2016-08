Iosper contra el Colegio Médico de Gualeguaychú: “Es muy imprudente”

Cañete cargó toda la responsabilidad sobre la entidad, por publicar el listado de obras sociales y también algunas prestaciones de Iosper.

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos –Iosper– anunció que realizará contratos individuales con profesionales de Gualeguaychú si el Colegio Médico de la ciudad decide finalizar los convenios y prestaciones. Así lo indicó el presidente del directorio de la entidad, Fernando Cañete.

El funcionario cargó la responsabilidad a una decisión que entiende unilateral por parte del Colegio Médico de Gualeguaychú, que publicó la finalización de los convenios con 60 obras sociales. “Me parece que es muy imprudente salir a decir que va a dejar sin cobertura de salud a los afiliados, me parece irracional”, enfatizó Cañete.

“Si ellos deciden finalizar las prestaciones, no hay ningún inconveniente. Nosotros arbitraremos los medios para hacer convenios individuales, algo que estaba cerrado, que el Iosper había tomado la responsabilidad y el compromiso de no incorporar más”, sostuvo y agregó: “Si ellos quieren tomar esa decisión, no hay problemas; saldremos a incorporar para trabajar a los profesionales de Gualeguaychú, pero por supuesto que mientras esté esta gestión, el Colegio Médico de Gualeguaychú no pisa más el Iosper”.

Las declaraciones tienen lugar luego de que el Colegio Médico de Gualeguaychú anunciara la finalización de convenios con 60 obras sociales para el 31 de agosto. De esta manera, si no cierran un acuerdo con la Federación Médica de Entre Ríos –Femer– antes del 1° de septiembre, los afiliados quedarían sin cobertura médica. (fuente: Ahora 9)