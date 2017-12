Iosper y discapacidad: prometieron dar respuestas y destrabar la burocracia

El gerente prestacional del Iosper, Sergio Elizar, recibió ayer a familiares de niños con discapacidad, que le plantearon su preocupación por las falencias en las prestaciones y las demoras en el pago de reintegros.

El directivo aclaró que los reintegros no están cortados y que se están haciendo “todos los esfuerzos” para dinamizar el pago y desburocratizar la obra social

Emilia, familiar de una niña de tres años que padece mielomeningocele, contó:

“Vinimos a plantear cuáles son las prestaciones que necesitamos y manifestar la necesidad de disminuir el nivel de burocracia para evitar tener que venir a peregrinar todos los días para que se nos autorice alguna prestación”, sostuvo.

A su vez, se quejó porque por las prestaciones se le cobra un coseguro, a pesar que cuenta con el Certificado Único de Discapacidad, y cuestionó la demora en el pago de los reintegros: “Nos deben desde agosto”, aseveró.

Finalmente dijo que aquellas personas que tengan familiares con discapacidad y tengan inconvenientes con el Iosper, pueden contactarse a través de a Facebook a Mamielis.

Por su parte, el gerente prestacional del Iosper, Sergio Elizar, afirmó: “Ni bien nos enteramos de los reclamos, los recibimos. Les planteamos con claridad que los reintegros no están cortados y que se van a seguir pagando, y les aseguramos que esta gestión viene haciendo todos los esfuerzos por el pago de los reintegros”.

Con respecto al tema de capacidades diferentes, explicó que “el Certificado Único de Discapacidad está relacionado con la patología, y por lo tanto no debería haber un coseguro”.