Jonatan Maidana: “River se convirtió en mi segunda casa”

Es algo así como el Terminator que tiene la defensa de River. Una garantía capaz de jugarse la cabeza por una pelota: ya suma siete cicatrices allí. En River lo adoran no sólo por esa tendencia kamikaze: también porque lleva seis años y medio en el club, lo que lo convierte en el jugador histórico del grupo, y porque es el único sobreviviente de los que sufrió el descenso a la B Nacional en 2011.

Siempre en silencio, antes con trabajo que con posturas demagógicas, Maidanajamás utilizó su anterior paso por Boca para congraciarse con la gente de River. Lejos de ello, siempre habló con mucho respeto del clásico rival de su actual equipo. Después de todo, Maidana es eso: un señor fuera de la cancha y un defensor impiadoso con los rivales fuera de ella. El típico futbolista con el que cualquier técnico iría a la guerra. Marcelo Gallardo, por caso, suele afirmar que Maidana es el jugador que más lo representa no sólo en cada partido sino también en cada entrenamiento por el compromiso y la determinación que muestra tanto al ensayar una jugada en una práctica como al salir a cruzar a un rival en un partido. “Le estoy muy agradecido a Marcelo. Siempre habla maravillas de mi persona. Uno siempre trata de responder con seriedad en los entrenamientos y en los partidos para seguir mejorando en todos los aspectos y para seguir retribuyéndole esas palabras lindas que dice cada vez que habla de mi”, afirma Yony, tal el modo en que lo llaman sus compañeros, apoyado sobre una de las paredes del lobby del hotel Doubletree by Hilton aquí en Orlando. Pero no se la cree: “Más allá de la valoración que tiene de mi, sé que no puedo dormirme. Acá nadie tiene el lugar asegurado. Marcelo siempre pone al que ve mejor, así que…”.

-Estás por cumplir siete años con la camiseta de River. ¿Sos consciente de que no es algo común en el fútbol argentino?

-Sí, uno se pone a pensar y es difícil el hecho de mantenerse tanto tiempo en un club donde las exigencias son al máximo, muy altas. Tenés que estar constantemente demostrando, y yo estoy agradecido a River porque se ha convertido en algo muy importante para mi vida.

-¿Conocés algún otro caso como el tuyo en el fútbol argentino?

-Si pienso rápidamente, te digo que no me acuerdo. Pero debe haber algún caso. Está Cubero en Velez, por ejemplo, que es un referente de ese club. Y después la verdad que no se me ocurre ningún otro nombre. Lo único que te puedo decir es que, mientras me toque seguir acá, intentaré hacer las cosas lo mejor posible, como lo intente siempre.

-Te quisieron clubes mexicanos y también europeos en este tiempo que llevás en River. ¿Por qué crees que se dio que seguís permaneciendo en el club?

-Se dio de esta manera, esas cosas del destino. No me tocó salir del club por distintos motivos, pero estoy tranquilo porque sé que estoy en uno de los mejores equipos a nivel mundial. En River uno se siente cómodo y me toca jugar seguido. Son cosas que suman para que uno quiera seguir estando acá.

-Después de tanto tiempo en River, ¿qué significado tiene el club en tu vida?

-Tiene un significado muy grande, al punto de que River se convirtió en mi segunda casa. Desde el momento en que llegué al club, todos se han portado de la mejor manera conmigo y por eso les voy a estar eternamente agradecido.

-¿Alguna vez te pusiste a pensar en la posibilidad de retirarte con la camiseta de River?

-Es difícil pensar en eso, porque para jugar en River hay que mantenerse y van pasando los años y cada vez cuesta un poquito más. Por ahora, sé que estoy en una posición privilegiada porque el club quiere que siga estando acá. Por eso, durante el tiempo que me toque estar, trataré de seguir aportando lo mío y de estar a la altura de esta camiseta.

-¿Qué balance hacés de estos más de seis años en River?

-Si bien cuando llegué me tocó recibir un golpe duro (el descenso), a partir de ahí el club se ha levantado y nos posicionamos bien arriba a nivel internacional y también local. Ganar tantos títulos en tan poco tiempo es algo fuera de la normal. En este último tiempo vino todo en subida. A nivel institucional, el club está ordenado. A nivel personal me tocó jugar casi siempre y estoy agradecido por el apoyo de los entrenadores. Y a nivel colectivo, el equipo se está acostumbrando a sacar adelante los objetivos que se propone.

-¿Cuál es la clave de tu vigencia?

-Entrenar con todo, siempre con perfil bajo y tratando de no aparecer mucho. Mientras me toque seguir jugando, intentaré sumar desde mi lugar.

-¿Cuál es el momento más lindo que te tocó vivir en todo este tiempo?

-Cuando ganamos la Libertadores y el hecho de haber ido a Japón a jugar contra uno de los mejores equipos del mundo como es el Barcelona. Fueron momentos inolvidables para mi, momentos increíbles.

-El peor momento se cae de maduro.

-Está claro que fue cuando nos tocó bajar de categoría. Cuando ocurrió, tuvimos que poner el pecho y lo pudimos sacar adelante con mucho esfuerzo. Logramos recomponer eso y por suerte tuvimos revancha.

-¿Qué tipo de enseñanza crees que le dejó a River esa circunstancia?

-En aquel momento se tocó fondo a nivel deportivo y a nivel institucional el club estaba muy desordenado. A veces sirven esos golpes. A partir de ahí, fue todo en levantada, en subida, y por suerte hoy estamos en un muy buen momento.

-¿Te ponés por delante algún objetivo puntual?

-Cada año se van renovando las ilusiones de seguir consiguiendo torneos y de seguir levantando copas, y ahora tenemos una nueva oportunidad. Primero se viene la Supercopa Argentina contra Lanús (el 4 de febrero, en Mar del Plata); el torneo local, en el que nos podemos seguir acercando: y la Libertadores, que es el sueño de todos. Vamos a apuntarles con todo a esos objetivos.

-Imagino que no debe ser tan sencillo motivarse en el arranque de un año cuando pasa tanto tiempo y uno sigue en el mismo club.

-En este club no te queda otra que estar motivado. Vestir esta camiseta es una motivación en sí mismo. En lo personal, siempre busco nuevos objetivos y desafíos. Y ahora arranca un año lindo para River porque llegamos a la Libertadores después de ganar una Copa que era codiciada por todos.

-Hablame un poco de lo que representa la Copa Libertadores.

-Es algo que te da mucho prestigio, que te permite tener roce contra los mejores equipos del continente. Además, la gente la vive de una manera especial. El Monumental se transforma cuando se juegan los partidos de copa y eso para el jugador es muy lindo. Es un ambiente especial, que contagia mucho. Jugarla ya es importante, pero está claro que no nos vamos a quedar con eso y que vamos a intentar volver a ganarla.

-¿Cómo viviste la incertidumbre que por unos días instaló el propio Gallardo sobre su continuidad?

-Todos queríamos que él siguiera por lo que representa para este grupo y por todo lo que logramos con él. Queremos seguir ganando cosas con Marcelo. Cuando confirmó que seguía, me puse contento como un hincha más porque sé que él es clave para este momento que atraviesa River.

-Gallardo comenzó a ensayar con una línea de tres marcadores centrales en el fondo. ¿En qué modifica eso tu juego?

-Estamos tratando de adaptarnos a lo que nos pide Marcelo. Cambian algunos movimientos, pero en líneas generales se mantiene lo que siempre nos pidió él: buen control de pelota, calibrar los pases, tratar de n+o perderla rápido, que el juego tenga claridad y llegar con mucha gente al arco rival. Esa es la prioridad: atacar con mucha gente y lastimar al rival. (Fuente: La Nación)