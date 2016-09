Un joven de 15 años asegura que podría ser hijo de Maradona

A pocas semanas de que Diego Maradona tomara la decisión de acercarse y reconocer a su hijo italiano, Diego Junior, el portal bigbangnews.com sacó a la luz el testimonio de Santiago Lara, adolescente que reclama la paternidad del Diez, tras argumentar que su madre, Natalia Garat, tuvo relaciones íntimas con el exfutbolista y él sería el fruto de esos encuentros.

La mujer falleció en 2005 y Santiago quedó bajo la tutela de Marcelo Lara, la pareja de ese momento de Natalia.

A través de un video, el joven se presenta y narra en primera persona su historia familiar:”Soy Santiago Lara y tengo 15 años. Para mí, mi papá siempre va a ser Marcelo Lara. Pero, por lo que tengo entendido, y por lo que me explicaron, supuestamente mi papá es Diego Maradona. El único recuerdo que tengo me lo contó mi papá hace un rato, que fuimos a un shopping con mi mamá, Natalia, que es donde antiguamente estaba viviendo Mirtha Legrand, y donde estaba él…”, comienza el relato el adolescente, para luego detallar cómo llegó a sus oídos la sospecha de que sería hijo del Diez: “De esto me enteré una vez que iba caminando por la calle; pasé por un puesto de diarios y vi una revista que tenia la cara de Diego Maradona y yo abajo, pixelado. En ese momento me quedé en shock porque no entendía qué hacía yo en una revista. Entonces, fui corriendo hasta mi casa y le pregunté a mi papá: ‘¿Cómo es esto que supuestamente soy el hijo de Maradona? No entiendo’. Ahí yo tenía 13 años. Nací el 3 de de julio de 2001. Y mi papá me contó todo y hablamos con la abogada. Pero así quedó. En ese momento yo le dije que no quería seguir con eso. No me sentía apto para seguir… Mi papá me contó que mi mamá era modelo, y que tenía muchas amigas y amigos, y que conoció a Diego. Mi papá me dijo que él tenía la sensación de que yo no era hijo de él, porque mi mamá le dijo que tuvo relaciones con Maradona. También me contó que los abogados de Diego pidieron un ADN en marco privado, pero que nunca se pudo dar”.

Luego de televisar el testimonio del joven, en Desayuno Americano aportaron más información de esta historia, en cuanto a lo judicial: “Legalmente hay una causa iniciada en el año 2014 por la abogada María González. Hay un juicio de filiación que no sé si sigue. Evidentemente el que frenó todo fue Lara, pareja de Natalia Garat que está fallecida, y el niño quedó a cargo de este señor. Lara frena el juicio de filiación porque tenía miedo que le saquen la tenencia del niño “, desarrolló la panelista del ciclo, Laura Ubfal. Una historia que, definitivamente, promete continuar.