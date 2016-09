Julia Mengolini y Malena Pichot, acusaron a Lali de “plagiar” una guitarra rosa

Hay de todo en la viña del señor, incluso, acusaciones de “plagio” por una guitarra rosa. Una insólita polémica nació en las redes sociales tras un tweet de Julia Mengolini: “Lali Espósito le sigue choreando recursos a Malena Pichot y Julián Kartún.

Muy burdo, que alguien le avise. La guitarra rosa es un ejemplito”, disparó la periodista en Twitter.

Lali compartió fotos en su cuenta de Instagram con el instrumento que utilizó en sus cuatro shows sold out en el Teatro Opera en Buenos Aires. Además, las seguidoras de la actriz y cantante salieron al cruce de la acusación y contaron que la guitarra había sido un regalo del fandom de Lali.

Pichot también se subió a la ola del imprevisto escándalo con algunos picantes mensajes. “Te quema tu guitarra favorita la cantante pop más famosa del país y vos tipo”, publicó la humorista en su cuenta de Twitter junto a una foto en la que se come un micrófono. Luego, disparó: “Olvídate de la guitarra y explícame la copia burda a Caro Pardíaco. Una amiga que le diga la verdad estaría necesitando”, escribió en referencia al divertido personaje creado por Kartún.

Pero eso no fue todo porque Pichot también apeló a su perfil de Instagram para apuntar contra Lali. “Amo mi guitarra. Qué pena que está piba me la re quemó, me da tristeza real”, comentó Malena en una foto en la que toca el instrumento de la polémica.