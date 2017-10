Juventud dio otro buen paso, ganó en casa y sigue creciendo

El Decano venció 1 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza con un cabezazo de Paolo Impini en el segundo tiempo. El equipo de Javier Osella fue superior y terminó justificando la victoria, para dar un buen paso en las posiciones y ganarle a un rival directo.

Juventud invita a ilusionarse. Con resultados, con un rendimiento sólido, sin brillar pero encontrando la eficacia para ganar los partidos luego de haber hecho merecimientos, el Decano volvió a sumar de a tres y se colocó a un punto del líder.

Salió con todo Juventud, decidido a pararse en campo adversario y abriendo la cancha con Pombo y Cólzera recostados por derecha. A las espaldas del lateral Maidana, Juventud tuvo sus primeros espacios, avisó a los 5 con una pelota que peleó Sagarzazú por izquierda, sacó un centro que esperaba Marchesini debajo del arco pero la terminó salvando el zaguero Rodríguez y dos minutos más tarde, Vocos fue profundo combinado con Cólzera y el centro del lateral lo terminó sacando Barrera cuando atropellaba Acuña.

El partido tuvo un ritmo bárbaro, ninguno se guardó nada y fueron a buscar, Juventud con la idea de abrir la cancha por los costados y los mendocinos respondiendo con el buen pie de Méndez y la potencia Gissi.

A los 15 los visitantes tuvieron una gran chance, con una pelota que cambió Méndez para Cerutti, quien envió un centro lleno de peligro que no alcanzó a definir Barrera y en el rebote, Impini se jugó la vida para quitarle el gol a Negri. En la réplica llegó Juventud, con un gran cambio de frente de Acuña para el capitán Marchesini, quien lanzado en ataque hizo la pausa y metió un gran zurdazo que pasó al lado del palo derecho a Aracena.

El elenco de Pepe Romero se paró bien luego de los sofocones iniciales, se acomodó con la seguridad de Cobo en el medio y cuando buscó desnivelar con las corridas de Méndez y Cerutti, se mostró como un equipo peligroso. A los 19 tuvo una buena chance tras una pelota que trabajaron Cerutti con Negri, el rebote le quedó al lateral Navas, quien sacó un derechazo que finalmente controló con esfuerzo De León.

Juventud volvió a llegar cerca de los 26, luego de una gran escalada de Romero por izquierda, e lateral llegó al fondo y metió un buen centro para Acuña que definió en forma imperfecta.

Pasando los 40 minutos de nuevo el Decano tuvo dos clarísimas para abrir la cuenta. Primero fue un exquisito tiro libre de Ariel Cólzera que el arquero Aracena mandó al corner con esfuerzo y de ese tiro de esquina, Paolo Impini anticipó y mandó la pelota por encima ganando ante los centrales visitantes.

Sobre el final hubo una jugada que generó dudas, cuando Ariel Cólzera entro al área, enganchó ante Maidana y cayó apareado por el defensor, muchos pidieron penal pero el árbitro Luis Álvarez, desde muy lejos, dejó seguir pese a la protesta de la gente.

El segundo tiempo no tuvo el mismo ritmo de la etapa inicial, los dos se cuidaron un poco más y Juventud no tuvo la misma intensidad para buscar el ataque.

Igualmente el Decano tuvo algunas situaciones, generadas más por acciones individuales que por juego colectivo. A los 9 hubo un buen corte de Vocos que tocó con Bauzá y pasó al ataque, recibiendo el centro en el área pero cabeceando sin precisión, mientras que sobre los 16, Cólzera se juntó con Pombo por izquierda y llegó al fondo para meter un centro que fue trabado por Barrera cuando el uruguayo Sosa esperaba dentro del área.

Juventud quiso más y siguió apretando, con más coraje que buen juego. Y a los 29 tuvo su premio, Cólzera ganó un tiro libre y puso un centro hermoso al primer palo, por donde entró Paolo Impini para peinar la pelota ante Aracena y hacer explotar La Vía.

Con la ventaja Juventud manejó bien el partido, con la jerarquía de Cólzera y el enorme despliegue del Pelado Sagarzazú al momento de tener la pelota lejos del arco propio. Los mendocinos buscaron con pocas ideas, tuvieron el empate en una jugada sucia que llegó para la posición de Gissi, quien definió por arriba dentro del área.

Pero fue eso nada más. Juventud mantuvo la claridad, el ingreso de Barrado le permitió tener un poco más la pelota y jugar lejos del arco de De León, para hilvanar un triunfo merecido y de enorme valor, que le permite colocarse como escolta en la tabla, pero fundamentalmente, ganarle a un rival directo en la pelea por la permanencia.

Juventud Unida 1

L. De León

D. Vocos

M. Marchesini

P. Impini

P. Romero

J. Bauzá

F. Leys

C. Pombo

A. Cólzera

W. Acuña

S. Sagarzazú

DT: Javier Osella

Indep. Rivadavia 0

C. Aracena

J. Navas

J. Barrera

S. Rodríguez

M. Maidana

M. Cerutti

J. Cobo

L. Disanto

F. Negri

J. Méndez

K. Gissi

DT: José Romero

Cancha: Juventud Unida. Goles: 29’ ST Paolo Impini (JU). Árbitro: Luis Álvarez. Cambios: S. Sosa x J. Bauzá, D. Abello x M. Marchesini, D. Barrado x W. Acuña (JU); L. Daher x M. Cerutti, M. Abelairas x L. Disanto, E. Strahman x J. Cobo (IR).