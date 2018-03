Juventud dio un paso en falso y cayó ante Estudiantes en San Luis

El Decano jugó un flojo partido, casi no generó situaciones y tras una distracción defensiva, los puntanos llegaron al único gol del encuentro. La figura de Lucas De León evitó que la diferencia fuera más amplia.

No jugó bien Juventud, fue a buscar un punto y no se trajo ninguno, en un planteo que fue quizá demasiado conservador y terminó dependiendo mucho de no cometer errores en defensa. Precisamente tras un error, Estudiantes alcanzó el tanto del triunfo y el equipo de Osella volvió de San Luis con las manos vacías.

De entrada se insinuó mejor el local en el partido, asumió el protagonismo, se plantó en campo de Juventud y buscó abrir la cancha con Gastón Ada por derecha e Israel Roldán por izquierda.

Juventud, con Diego Barrado en el equipo titular por primera vez en la temporada, jugando como media punta y dejando solamente al uruguayo Sosa como referencia de área, buscando asociarse con las trepadas de Bauzá por izquierda.

Los locales tuvieron más la pelota y a los 13 avisaron con un buen disparo de Roldán desde afuera que pasó ancho por el palo derecho de De León y sobre los 17, un corner que mandó Roldán fue bien anticipado por el zaguero Corulo, que cabeceó de pique al piso y la pelota se fue por arriba.

Juventud esperó, buscó a Sosa por arriba y en la primera que se juntaron Pombo con Bauzá, este último llegó profundo al área y no alcanzó a tocar al medio para el uruguayo Sosa, quedando la pelota en manos del arquero Becerra.

A medida que fue creciendo Leys en el partido, Juventud tuvo un poco más la pelota, aunque no generó demasiado peligro, buscó siempre al uruguayo Sosa que luchó con los zagueros del local, pero sin poder desnivelar.

Del otro lado, con la velocidad de Ada y el buen juego de Roldán, los locales hicieron algunos méritos para ponerse arriba, especialmente cuando tocaron los volantes. A los 34, Conti peinó en el área y del otro lado no alcanzó a definir Freire y más tarde, de un toque de Ada para Roldán, el 10 sacó un fuerte remate que tapó bien Lucas De León mandándola a un costado.

Video: El resumen del partido



En el segundo tiempo Juventud mantuvo la idea de esperar en su cancha, cediendo el protagonismo a los puntanos, que primero avisaron con un toque de Roldán para Ada que definió apenas por un costado, pero en el minuto 7, de un centro largo, erró en el cálculo Impini, la pelota le quedo servida a Matías Conti que definió de puntín ante la salida de De León y poner arriba a los puntanos.

Juventud sintió el golpe y enseguida apareció la figura de Lucas De León para taparle el segundo tanto a Facundo Coria ante una estupenda jugada de Gastón Ada, que apiló defensores y cedió para Coria que se demoró un instante y permitió el achique del arquero del Juve.

Osella mandó a cancha a Cachete Acuña por Romero, pasando Sagarzazú de lateral. Apenas un par de insinuaciones cerca del área, con un toque de Barrado para el pique de Pombo que fue bien anticipado por Corulo y enseguida, el uruguayo Sosa peleó una pelota que le quedó a Pombo, pero no alcanzó a pegarle bien desde buena posición.

Estudiantes siempre se mostró más sólido, cuando la tomaron Ada y Roldán marcaron clarísimas diferencias, lastimando por las bandas, ganando las espaldas de Leys y convirtiendo en figura a De León, que pese a alguna molestia física, fue lo más parejo de Juventud.

El Decano quiso sumar gente en ofensiva con Vivas y Acuña junto a Sosa, pero estuvo lejos de generar peligro, no tuvo chances claras y por el contrario, fue De león el que se convirtió en figura, primero mandando al corner una pifia de Marchesini y luego un cabezazo de Chironi a la salida de un corner.

Juventud hizo poco y perdió claramente en San Luis. Inclusive de no ser por un par de estupendas intervenciones de De León, la diferencia tendría que haber sido mayor. Fue un paso en falso, hay que saber pasar rápido la página y enfocarse en el choque del domingo que viene ante Santamarina en La Vía, donde habrá que ganar para seguir con cierto oxígeno fuera de la zona de descenso.



Estudiantes SL 1

S. Becerra

B. Acuña

L. Corulo

F. Quiroga

J. Marital

F. Coria

M. Bustos

G: Ada

I. Roldán

G. Conti

L. Freyre

DT: Gerardo Gómez

Juventud Unida 0

L. De León

D. Vocos

M. Marchesini

P. Impini

P. Romero

C. Pombo

F. Leys

M. Quiroga

J. Bauzá

D. Barrado

S. Sosa

DT: Javier Osella

Cancha: Coliseo del Verde – Goles: 7’ ST Matías Conti (ESL) – Cambios: B. Cuello x L. Coria, G. Chironi x I. Roldán, S. Aguirre x G. Ada (ESL); S. Sagarzazú x J. Bauzá, W. Acuña x P. Romero, S. Vivas x M. Quiroga (JU) – Árbitro: Cesar Ceballo.