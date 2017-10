La Asamblea con agenda ampliada: agrotóxicos, fumigaciones y Botnia

Alrededor de las 15.30 un grupo de ambientalistas se movilizó por el respeto a un ambiente sano. Recorrieron el barrio Don Pedro, la Ruta 136, Pueblo Belgrano y el río Gualeguaychú. Criticaron los dichos del gobernador Bordet y los del ministro de Ambiente, Sergio Bergman.

Mónica Farabello

La polémica por el tratamiento y posible derogación de la Ley de la Madera en Entre Ríos fue el puntapié inicial para que los ambientalistas vuelvan a organizarse. Ayer, tomaron nuevamente la calle para hacerse escuchar.

Con una caravana de autos recorrieron los puntos clave de la lucha por un ambiente sano. Partieron desde la rotonda de la Terminal de colectivos, para tomar el Acceso sur Jeannot Sueyro hasta la Autovía 14.

Con banderas argentinas y alusivas a la lucha contra la pastera UPM ex Botnia, pasaron por el ingreso del barrio Don Pedro y luego volvieron a ingresar a la ciudad por Urquiza al Oeste.

Luego la marcha continuó hasta el boulevard 2 de Abril, tomó Primera Junta hasta el supermercado Carrefour y por la Ruta 136, se dirigieron a Pueblo Belgrano. Finalmente, cruzaron el río Gualeguaychú y cerraron con un acto en los obeliscos de Costanera.

Ambiente: una mirada amplia

La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú tomó notoriedad por su lucha contra la industria celulósica instalada en la cuenca del río Uruguay. Al pasar los años, recibieron fuertes críticas por no hacerse eco de problemáticas de la región y la ciudad.

En la caravana de ayer, la agenda fue abierta y diversa: “Hicimos alusión al barrio Don Pedro, las fumigaciones, los agrotóxicos, la Ley de la Madera, los basurales a cielo abierto, el barrio náutico Amarras, y pedimos que paren de fumigar a las maestras y a nuestros niños”, explicó el ambientalista Juan Veronesi a ElDía.

Además, en el acto de cierre, criticaron los últimos dichos del gobernador Gustavo Bordet, quien se refirió a la Asamblea y opinó que se maneja “con conjeturas”.

Veronesi expresó que están “conformes con que se hagan casas de madera y se utilice la madera para Entre Ríos, pero de ninguna manera estamos de acuerdo con que se utilice para Botnia; le pedimos al gobierno entrerriano que controle a las organizaciones forestales para que lo que inviertan sea en favor de los ciudadanos y no de las grandes empresas extranjeras”.

“El gobernador dice que la Asamblea tiene muchas conjeturas; pero no es conjetura defender la Ley de la Madera, no es conjetura luchar contra Botnia ni pedir los medidores de aire, no es conjetura denunciar a los fumigadores que lo hacen de mala manera”, sostuvo el ambientalista.

Bergman también recibió críticas

Tras las declaraciones del Ministro de Ambiente de la Nación en contra del intendente, Martín Piaggio, el ambientalista Juan Veronesi opinó que “no es una actitud fraternal de parte del Rabino; no es bueno referirse de manera peyorativa hacia Gualeguaychú cuando la responsabilidad de él tampoco está cumplida porque el río Uruguay no está controlado como corresponde. Además, defendemos lo nuestro y en cierta medida defendemos a Piaggio, porque el Intendente se ha manifestado totalmente en contra de la Ley de la Madera, al igual que los concejales de la ciudad, y eso lo reconocemos y lo agradecemos”.

En este sentido, aclaró que “queremos progresar en las cosas que faltan en la ciudad, pero no es forma de un Ministro de tratarnos así; mucho menos de alguien que se jacta de la fraternidad en los tratos”.

Finalmente recordó que la Asamblea desde “hace rato que pide los medidores de aire que dependen de su Ministerio (en referencia a Bergman); ahora el secretario de ambiente de la provincia, Horacio Melo dijo que Entre Ríos no tenía que impulsar la instalación de estos medidores porque era responsabilidad de la Nación y eso no es cierto porque hubo un pacto entre Nación y Provincia y la Asamblea no está de acuerdo con que la Provincia se abra de eso porque esto fue firmado”, concluyó.