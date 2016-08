La catarsis de Claudia Villafañe sobre el reencuentro de Diego con Jr

Desde que Diego Maradona decidió reconocer públicamente a su hijo italiano Diego Junior y mostrarse por primera vez junto a él ante los medios, la prensa fue en busca de los testimonios de Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Gianinna.

Sin embargo, las tres prefirieron evitar a la prensa. Especialmente, Claudia. Sin embargo, la exmujer del Diez decidió expresarse a través de su cuenta en Instagram.

En un picantísimo ida y vuelta con sus seguidores en los comentarios que recibió una foto que publicó abrazada a sus hijas, Villafañe dejó clarísima su postura y regaló frases contundentes luego de que muchos usuarios le pidieran que una a todos los hijos de Diego. A continuación, las más salientes :

Claudia: “¡Cómo pretenden que los hermanos se unan si el padre se enojo con una hija porque visita a su hermano menor! ¿Alguien me lo explica?”

@sebitaa_fernandez: “¿¿Tanto vas a odiar a una persona por plata?? O a un bebé, ¡¡¡no tenés verguenza!!!

Claudia: “¡Escribime por privado y te cuento! ¡En mi vocabulario la palabra ODIO no existe!”.

@vivitoedu: “¡Como madre que sos tenés que reconocer que tus hijas tienen hermanos y no oponerte a eso porque esa es la realidad, si vos podés entender eso ellas van a poder reconocer que tienen tres hermanos más y que ellos son tan víctimas como tus hijas de las cagadas que su padre ,vos y las madre de sus hermanos se mandaron! Si están unidas pero la verdad vos tenés que dar el mensaje de unión de hermanos y no de dividir como lo que estás haciendo”.

Claudia: “¿Sin conocerme como podés afirmar que soy yo la que me opongo? ¡Estás muy equivocada es al padre al que no le interesa que sus hijos estén juntos el divide no yo!”

@patmerelli: “Mirá Claudia yo en tu lugar invito a todos a Jana, a su mamá, a Vero y Dieguito a tus hijas y Diego jr, Y QUE DIEGO SE CAGUE ENOJANDO….total una manca mas al tigre ….va a quedar más en evidencia que el problema es de él y no tendrá ningún argumento para manipularlos a todos…no sé ….sería la noticia del año jaaaa”.

Claudi: “¡Muy buena tu idea pero no creo que acepten venir porque Diego se enojaría con ellos! ¡Como está enojado con Giani porque visita a su hermanito! Gracias”.

@silviaoxana: “Ojalaaaa y todosss puedan estar unidos Clau…los hermanos de tus hijas ..sos una Leona..te admiré siempre ….bendiciones”.

Claudia: “¡A diego no le interesa unir a sus hijos el va eligiendo según cómo se siente con quien estar! ¡A mí me pone muy contenta que se haya reencontrado con sus hijos a los cuales nunca tuvo ni quiso tener en cuenta habla muy bien de él!”.

Claudia: “@Gracielascatizzi ¿por qué sos tan mala? ¡El egoísta fue Diego no nosotras! ¡Qué tengas buena vida!”.