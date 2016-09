La emotiva carta de Juan Martín del Potro tras la ovación en EEUU

El tandilense escribió en su cuenta de Facebook un extenso texto dedicado a sus fanáticos. Mirá qué dijo.

“Tenía ganas de terminar todo ahí, subir y abrazar a cada uno de ustedes”. Juan Martín del Potro abrió su corazón a través de una carta que publicó en Facebook dedicada a sus seguidores.

En ella, además de agradecer a su público, describió lo que le sucede y habló de futuro. El tandilense anunció que se tomará unos días de descanso antes del duelo por Copa Davis que afrontará entre el 16 y el 18 de este mes en Glasgow contra Gran Bretaña por las semifinales del certamen.

“Me servirán para darme cuenta de todo lo que pasó. No sólo en el US Open, sino también en Río. Todo ocurre muy rápido”, confesó el tenista que fue medalla plateada en los Juegos Olímpicos.

Mirá el texto completo:

“Hola a todos!!!

Acá comenzando unos días de descanso que servirán para darme cuenta de todo lo que pasó, no sólo en el US Open sino también en Río. Todo ocurre muy rápido. Si pensaba que lo de los Juegos Olímpicos ya era increíble, lo de estos días y especialmente lo de anoche no puedo describirlo con palabras. No recuerdo algo así.

Estoy en un lugar donde no imaginé estar después de casi no jugar nunca más. Es increíble porque cada vez es más grande. Lo del último game de anoche vale mucho más que un partido o un torneo. Tenía ganas de terminar todo ahí y subir y abrazar a cada uno de ustedes.

Soy de agradecer mucho porque realmente siento que valoran el esfuerzo que hice para volver a jugar más allá de un resultado puntual. Que no bajé los brazos para que puedan verme en una cancha, que es donde más feliz estoy. Siento que valoran el proceso más allá del resultado.

No me conformo y esto me motiva para seguir trabajando y mejorar para estar en igualdad de condiciones con los mejores. El objetivo es terminar el año sano para hacer una buena pretemporada y tener metas importantes en 2017.

De nuevo gracias, de corazón!!”