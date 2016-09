“La experiencia del plantel fue fundamental en la obtención del título”

El joven entrenador de Central, Javier Parra, se refirió al campeonato logrado. Destacó el apoyo de la dirigencia y no descartó volver a jugar.

El Rojinegro volvió a los primeros planos del fútbol local, luego de tocar fondo y jugar una temporada en la Divisional B. De la mano de Javier Parra, ex jugador que se hizo cargo de un hierro caliente, regresó al sitial que le pertenece y en un par de temporadas sumó un nuevo título a un club que históricamente ha sido protagonista, tanto en certámenes locales como en provinciales y nacionales. Todavía se recuerda la campaña del ‘81, cuando cayó en las semifinales del Torneo Regional a manos de Chaco For Ever, quedando a un paso de jugar los antiguos nacionales de fútbol.

Javier Parra cultiva un perfil bajo. Al otro día del partido que le dio su primer título como entrenador, siguió con su rutina. Fue a trabajar, como cualquiera, como todas las mañanas. Pero se hizo el tiempo para dialogar con ElDía desde Cero. “Estoy en el trabajo, como todos”, aclaró de entrada.

“Estoy muy contento por el título y por la cantidad de gente que se ha acordado y mandado mensajes y ha escrito por las redes sociales”, expresó.

En este momento, es inevitable no recordar el peor momento de Central, cuando descendió a la Divisional B. Al respecto, Parra dijo que “cuando Central descendió, estaba pasando un momento dirigencial muy complicado, y el club no estaba bien en ningún aspecto; no tenía apoyo en ninguna disciplina”, pero “cuando cambió la dirigencia se empezaron a acomodar un poco las cosas y a recibir más apoyo, muestra de ello es que los resultados se fueron dando”.

“Resulta injusto echarle la culpa del descenso a Roberto Corbalán, que era el entrenador en ese momento, o a dirigentes como Orlando Larrivey, porque ellos hicieron todo lo posible, pero Central estaba en un momento terrible, el peor de su historia”, agregó el DT, al tiempo que agradeció a la actual comisión directiva del club por “la atención que nos ha dado con el fútbol, no solamente cuando ascendimos, hace dos años, también por lo que llevamos al frente en el plantel superior”.

La experiencia, una de las claves

Juan Chonquele, Agustín Cobalán, Matías Rodríguez, Cristian Blanco, Yamil Carro, Matías Collaso, Marcelo Leal, Gerardo Surraco. Son algunos de los nombres más resonantes que conformaron el plantel campeón. Más allá de la jerarquía de cada uno de ellos, el factor común, sin dudas, es la experiencia.

“Cuando formamos el plantel con el profe (Fernando Parra) nos dimos cuenta que teníamos un promedio de edad de 30 años, con algunos chicos. El desafío era ese. En la liga local la experiencia pesa muchísimo, aspecto que nos salvó en partidos que, por ahí, no merecíamos ganar. La experiencia del plantel fue fundamental en la obtención del título”, expresó Parra.

¿Técnico o jugador?

Cuando regresó a Central, lo hizo con la intención de seguir jugando, pero una lesión lo marginó de las canchas y la insistencia de Mario Larrivey para que se haga cargo del primer equipo dio sus frutos.

“En la casa de Julio Colazzo, Mario me dijo ‘Javier vas ser el DT, te voy a apoyar”, y acepté porque lo tenía a Julio atrás. Hoy no está físicamente con nosotros, sí su recuerdo en forma permanente”.

Hoy por hoy, los botines no están del todo colgados. “Con muchos de los que hoy son mis dirigidos jugué y salí campeón. Me costó un poco separarme del plantel, tengo 36 años y, la verdad, no siento que dejé el fútbol. Tengo ganas, en algún momento, de ver si puedo volver a entrenar y jugar”, confesó.

El título

No quedan dudas. El título está en las mejores manos. En las de un plantel que se propuso una meta y, pese a una serie de escollos que se le fueron presentando en el camino, la logró.

En las primeras fechas, Parra contó con el delantero Adriano Fariña y el lateral derecho Marcelo Horst, productos genuinos de la cantera rojinegra que luego emigraron.

Fariña jugó el primer partido y luego fue expulsado en la goleada ante Pueblo Nuevo. Posteriormente se fue a Achirense para disputar el Torneo Federal B. En tanto que Horst disputó con la camiseta rojinegra toda la primera rueda, y luego volvió a Atlético Uruguay, elenco con el cual juega el Federal B.

Otro de los problemas que supo sobrellevar fue el de las expulsiones. Yamil Carro y Brian Cal Otero vieron la roja en un par de ocasiones, mientras que Matías Collaso estuvo parado cuatro encuentros por el mismo motivo.

Recuerdo

El título tuvo tres dedicatorias especiales: Julio Colazzo, Ildemar Rébora y Andrés Nazer. El primero dejó un importante legado en el club como entrenador y formador en las categorías infantiles y juveniles, mientras que “Ilde” dejó la vida en cada atajada defendiendo la rojinegra, además de ser un gran pedagogo en la cantera del club. También el recuerdo eterno abrazó a uno de los grandes dirigentes que tuvo la institución, Andrés Nazer.