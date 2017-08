La Fiscalía solicitó las pericias psicológicas y psiquiátricas para Rivas

La Investigación Penal Preparatoria que tiene a Gustavo Rivas como imputado, avanza y es por ello que se sigue con todos los pasos de rigor. Uno de ellos es la pericia psicológica psiquiátrica que servirá para determinar –entre otras cosas- su personalidad. La abogada Estela Esnaola se presentó como querellante.

Como ocurre con cada una de las personas que son imputadas de delitos graves, la Justicia los somete a pericias psicológicas y psiquiátricas que sirven para determinar el tipo de personalidad; y en el caso de Rivas si presenta rasgos impulsivos relacionados al delito que se lo acusa, pero además se busca establecer si comprende la criminalidad del acto.

La realización y el resultado que se obtiene en este tipo de pericias muchas veces es tomado como una mera formalidad, porque las deducciones que sacan los profesionales pueden resultar arbitrarias. Al tratarse de un examen al que el entrevistado acude obligatoriamente y no por propia voluntad, lo que se obtiene no puede ser tomado como una verdad absoluta, y además la psiquiatría y la psicología no son ciencias exactas.

Pero más allá de toda esta aclaración, lo que se pretende en estas pericias es determinar varias cuestiones, o por lo menos buscar luz en algunos puntos, como ser si Rivas presenta rasgos impulsivos relacionados a lo sexual o si tiene una personalidad perversa desde ese punto de vista. Obviamente que para conocer este tipo de aspectos se debe contar con la voluntad del entrevistado y es muy difícil que se predisponga a revelar esa parte de su personalidad. Es por esto que los resultados no pueden ser tomados con gran relevancia.

El Ministerio Público Fiscal ya solicitó la realización de estos estudios y el juez de Garantías Mario Figueroa los autorizó. Ahora solo resta que se notifique a la Fiscalía y a la Defensa, y se realice el sorteo con los psiquiatras y psicólogos dependientes del Poder Judicial. Una vez que se conozcan esos nombres, serán ellos quienes dispongan la fecha para la realización de las pericias.

Se suman protagonistas

La abogada estela Esnaola se constituyó el martes como querellante en la causa, en representación de una víctima que acudió a la ONG de Urdinarain, “Con los Chicos No”, que se conformó hace varios años a raíz de lo sucedido en esa localidad con el ex funcionario municipal Javier Broggi, condenado por corrupción de menores en el 2016.

Esnaola representa a una de las cuatro supuestas víctimas que ya declararon en Fiscalía contra Gustavo Rivas, y si bien no se amparó bajo la figura de identidad reservada, prefirió no dar a conocer su nombre y apellido hasta que se llegue a un juicio oral para preservar a su familia.

La letrada, que también actuó en la investigación y en el juicio a Broggi, comentó que hay algunos puntos de comparación entre ambos casos. “A Rivas se le imputa un delito más, que es el de la promoción de la prostitución, además de la corrupción de menores”, indicó, y opinó que como punto de comparación “veo una persona que ha actuado como Broggi, exaltando su personalidad e instalándose en una sociedad en donde se pensaba que era imposible llegar a investigarlo”.

Respecto al choque de derechos que tiene una víctima de ampararse en la identidad reservada y el derecho del imputado de conocer quién lo acusa, Esnaola explicó que “por encima del derecho del imputado está el derecho de la víctima a preservar su identidad”. “Lo mismo pasó con la causa Broggi, una víctima utilizó ese derecho para protegerse. A Rivas se le imputan delitos contra determinadas personas. Él se debe defender de la imputación de la comisión de esos delitos. Es una chicana que no declare porque no le dicen quiénes son y si lo supiera no cambiaría en nada porque a él le están imputando hechos”, indicó la querellante.