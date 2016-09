La historia del niño encontrado dos veces solo a la madrugada

La primera vez, el miércoles de la semana anterior, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de la Provincia, directamente se lo devolvió a su madre. La segunda vez, este último domingo, lo derivó primero a un hogar de Río Cuarto y luego, a una familia de acogida, donde podrá permanecer hasta 90 días.

La historia de la mamá del pequeño es acaso tan difícil como la del niño. Es oriunda de La Plata, donde tuvo, a los 15 años, otra hija, que hoy es criada por su madre, Lidia. Es esta abuela la que con desesperación reclama ahora la tenencia del nene.

Apenas se enteró del caso por los medios, Lidia se comunicó con el titular de la Senaf Río Cuarto, Darío Peralta, para implorar que le lleven al niño donde ella vive, trabaja y cría a una hermanita del nene, de ocho años.

“Pido por favor que me lo traigan, el nene tiene una abuela, tiene una tía, tiene a su hermanita acá. Yo estoy desesperada porque no puedo viajar. ¿Cómo puedo hacer para que urgente me lo traigan?”, imploró la abuela.

En diálogo con La Voz del Interior, Lidia explicó: “La historia de mi hija es larga y triste, yo tengo a su primera hija. Al nene también lo tuve unos cinco meses, hasta que ella con el papá se lo llevó a Córdoba. Yo trabajo en una clínica, soy el sostén de mi casa, no tengo franco hasta el domingo. Estoy desesperada por verlo. El me conoce, por favor que no ande de acá para allá, que me lo traigan”, manifestó.

Conocidos de la mamá contaron que, en mayo pasado, la joven mamá -que está muy enferma- tuvo un grave problema de violencia de género y le dejaron al nene a una vecina, en guarda.

“De la Senaf me lo dejaron como un paquete, sin ropa, comida, nada. Yo tengo cinco hijos, en ese tiempo ganaba 300 pesos por semana con mi trabajo. A los pocos días a la madre le dieron el alta y se lo llevó. Yo avisé porque no me parecía que estuviera en condiciones, pero no me dieron bolilla, no hicieron nada. No la volví a ver, pero es una chica que necesita ayuda. Tienen que ayudar a esa mamá”, reclamó quien tuvo al pequeño por unos días.

Antes

El juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar, José Varela Geuna, confirmó que en mayo recibieron una denuncia por violencia sufrida por la mamá (causa en la se dictó una restricción de contacto al agresor) y aseguró que notificaron a la Senaf, a quien le competen “los controles estrictos de la situación del niño”.

“Hubo una intervención anterior en el caso de este niño, en mayo, y existió una puesta a disposición de la Senaf porque la mamá debió ser internada y lo más preocupante era la situación del niño”, expresó el juez.

A su vez, Darío Peralta, titular de la delegación de la Senaf en Río Cuarto, primero dijo desconocer el antecedente del caso en su área. Luego admitió que “hubo una intervención en mayo”, pero aseguró que “no tuvo que ver con una cuestión de violencia ni de desamparo del niño, sino con una situación de salud de la mamá”.

“Nada más que la mamá tenía un problema de salud así que el nene fue con una vecina que lo cuidó. Esa fue nuestra intervención”, dijo Peralta a este diario. Agregó que el niño está “resguardado” en una familia de acogida en la que, por ley, podría quedarse hasta 90 días. “Tomaremos contacto, en el transcurso de la semana, con la Senaf de Buenos Aires para pedirle los informes sobre la abuela”, anticipó.