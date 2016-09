La impactante foto de Vicky Xipolitakis cuando sufría anorexia

En las páginas del texto cuenta todo. Sus misierias, sus problemas de salud.

Vicky Xipolitakis siempre sorprende. Ya sea por sus novios o por intentar despegar un avión. Ahora, publicó un libro autobiográfico. En las páginas del texto cuenta todo. Sus misierias, sus problemas de salud.

“Fui anoréxica. Fue el único período de mi vida que tuve la sonrisa borrada de mi cara. Cada vez que iba al doctor me ponía piedras en los bolsillos para pesar más, no tenía fuerzas ni para levantarme de la cama”, reveló en el libro. Y agregó: “Me llevaban a centros para tratarme y no me querían recibir porque decían que no tenía grasa en el cuerpo, y que me iba a morir”.