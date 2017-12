La mamá de Anto, a solas con Piaggio: “Le hablé como padre, no como Intendente”

Sucedió ayer al mediodía. Le contó sobre su dolorosa experiencia y le solicitó que vaya por todo, no sólo por los agrotóxicos. Además, convocó a una nueva marcha el 6 de enero, el día del lanzamiento del Carnaval y en plena Fiesta del Pescado y el Vino.

No le importó el calor ni el dolor por haber perdido a su hija hace menos de dos meses: ayer, cuando los concejales recibieron a los ambientalistas, Natalia Bazán, la mamá de Antonella González, estuvo en la plaza reclamando por medidas que frenen al cáncer en Gualeguaychú. Sin embargo, pasado el mediodía, personal municipal la fue a buscar para informarle que el intendente Martín Piaggio quería verla a solas.

“Fue un encuentro muy bueno y emotivo. Y le pedí por favor que ayude en todo lo que pueda para terminar con toda la contaminación. Soy una mamá a la cual se le murió la hija de cáncer, y quiero saber cuáles son las causas que enferman a nuestros chicos. Le hablé más como padre que como intendente, porque acá estamos todos en la misma”, relató a ElDía la mamá de Anto.

Bazán recalcó como positivo que por lo menos se empiece con el tema de la fumigación, pero le pidió al intendente que vaya por más: “En Gualeguaychú no vamos a descansar hasta que este problema no esté solucionado. Va a llevar tiempo, y no solamente el asunto de la fumigación, sino todo lo demás, como el agua o el parque industrial”, contó.

Noticia relacionada: Ángel de la Eternidad: Proyectan una ONG que cumpla el sueño de Antonella



Bazán no se anduvo con disimulos ni liviandades frente a Piaggio, y no dudó en mostrarle fotos de Anto en sus últimos momentos para que vea con sus propios ojos el efecto devastador del cáncer: “Él la conoció y siempre la vio de otra manera: alegre, cantando, luchando. Pero durante nuestro encuentro la vio por primera vez en las condiciones que estaba cuando murió, y por supuesto que al intendente le dolió ver a Antonella así”.

Por último, le informó que el próximo 6 de enero, cuando se cumplan dos meses de la muerte de la nena, convocará a una marcha para concientizar sobre esta problemática que afecta a todo Gualeguaychú.

Te puede interesar: Masiva marcha contra el cáncer: “Queremos respirar sin miedo”



“Ese sábado vamos a marchar pacíficamente, y no nos importa si es nuestra familia sola o toda la comunidad, pero vamos a salir. Nos vamos a reunir en Rocamora y 25 de Mayo y cruzaremos todo el centro. Ese día será la segunda fecha de la Fiesta del Pescado y el Vino Entrerriano y además comenzará el Carnaval del País, por lo que habrá mucha gente en la ciudad. Queremos que ese día los concejales sepan que no vamos a parar, y que no queremos que posterguen la sanción de la ordenanza del glifosato para marzo”, concluyó.