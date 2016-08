El español Pablo Ráez Martínez se entrena en el crossfit. Sufre leucemia y pide donantes de médula.

Pablo Ráez Martínez es un joven atleta de Marbella que sufre leucemia y cuya carta en Facebook pidiendo donantes de médula se ha hecho viral en los últimos días, señala el sitio español 20Minutos.

“No por hacerte donante me vas ayudar a mí (o sí) pero colaborarás con la sociedad”, señaló en su cuenta de Facebook. Su convocatoria ha sido compartida más de 71.000 veces.

Los médicos le diagnosticaron leucemia en marzo del año pasado, pero logró superarla en septiembre, gracias a la médula donada por su padre.

Especializado en crossfit, el joven se preparaba para representar a España en 100 metros en los Juegos Mundiales de Trasplantados en Málaga, programados para 2017, según el diario Marca. Sin embargo, hace un mes los médicos le han dado la mala noticia de que la leucemia se había vuelto a reproducir en su cuerpo.

“Después de unos 10 meses limpio me dicen que vuelvo a tener leucemia, por lo que hay que repetir el proceso, con la diferencia que esta vez no tengo donante de médula. Hay que buscar a fondo. Ya que el transplante ultimo fue de mi padre. Fue en vano”, explica en su cuenta de la red social.

“Estoy a la espera de tener un donante compatible, por lo que hice un llamamiento a la gente para que se hiciera donante”, señala.

“No por hacerte donante me vas ayudar a mí (o sí) pero colaborarás con la sociedad y no te cuesta nada, infórmate en Google de cómo hacerlo si realmente estas interesado”.

El joven de 20 años, que lleva un mes de nuevo en el hospital, confiesa que al principio ha sentido miedo, pero ahora no. “La muerte no es triste, lo triste es que la gente no sepa vivir”.

“Esta vez he perdido el miedo, he perdido el miedo a estar aquí, a morirme, a sufrir, a todo, será lo que tenga que ser, pero no ha sido fácil llegar a ese punto”, cuenta.

La carta completa en el perfil de Pablo Ráez Martínez:

Siempre fuerte, siempre.

Te invito a que pierdas o inviertas unos minutillos en leer esto.

Tengo 20 años, a los 18 me diagnosticaron leucemia, me he dado varias quimioterapias y me he transplantado la medula.

Después de unos 10 meses limpio me dicen que vuelvo a tener leucemia, por lo que hay que repetir el proceso, con la diferencia que esta vez no tengo donante de medula. Hay que buscar a fondo. Ya que el transplante ultimo fue de mi padre. Fue en vano.

Perdí muchísimo peso , todo el pelo, semanas de fiebre continua, semanas sin comer, semanas vomitando , con morfina, me quede ciego durante dos meses y bueno muchas mas cosas que no vienen al caso.

Ahora estoy ingresado de nuevo , al principio tuve mucho miedo cuando me dijeron que me tenia que enfrentar otra vez a lo mismo, imaginatelo!

No quería venir al hospital, y hoy ya llevo mas de un mes ingresado. No me quejo la verdad.

Cuando me he empezado a recuperar me ha venido una fiebre inesperada que hace que todo vaya mas lento( mi alta) y ahí sigue.

Estoy a la espera de tener un donante compatible, por lo que hice un llamamiento a la gente para que se hiciera donante. No por hacerte donante me vas ayudar a mi(o si) pero colaborarás con la sociedad y no te cuesta nada, infórmate en google de como hacerlo si realmente estas interesado.

Esta vez he perdido el miedo, he perdido el miedo a estar aquí , a morirme, a sufrir , a todo, será lo que tenga que ser, pero no ha sido fácil llegar a ese punto.

La muerte no es triste, los triste es que la gente no sepa vivir y reconocerla.

Cuando eres capaz de dejar atrás el pasado,dejando atrás miedos e inseguridades, es cuando puedes afrontar el presente.

Conocimiento no es sabiduría, sabiduría es hacerlo.

Un guerrero encuentra el amor en lo que hace. Un guerrero es frágil es su único coraje.

La palabra coraje deriva de cor, corazón en latín.

Tener coraje es sinónimo de echar el corazón por delante.

Tener coraje no es no tener miedo, tener coraje es tener la valentía para afrontar ese miedo y actuar con el corazón.

Tengamos coraje siempre.

Seamos felices siempre

#fuerzaraez #siemprefuerte #coraje #donamedula