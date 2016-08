La Municipalidad rechaza la instalación de una nueva pastera

Ante la confirmación de medios uruguayos de la instalación de una nueva planta productora de celulosa en Uruguay, la Municipalidad de Gualeguaychú manifestó su rechazo “a la decisión tomada por el gobierno del país hermano”.

“Repudiamos la instalación de una nueva planta productora de celulosa que tendrá mayor capacidad de producción que la ya instalada en Fray Bentos. Con esta decisión, el gobierno uruguayo incumple una vez más el fallo de la Corte Internacional de La Haya, ya que este estableció que el conflicto no se agrave y recomendó no volver a actuar de mala fe, así como fue dispuesta la vigilancia integral y continua del funcionamiento de la planta de Botnia y de su impacto en el río Uruguay, y aún no fue cumplida” destacó el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio.

“Desde el Gobierno local asumimos el compromiso, y queremos hacerlo conjuntamente con el hermano pueblo uruguayo, de llevar adelante políticas públicas activas en función de garantizar los derechos de los ciudadanos, como lo es el derecho soberano de vivir en un ambiente sano y libre de contaminación” dijo Piaggio que para finalizar dijo: “Reivindicamos nuestra posición de estar siempre parados bajo la visión de la patria grande y la unidad latinoamericana”.