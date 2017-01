¿La pelea con Barbie fue por Sebastián Driussi? La palabra de Cande Ruggeri

Supieron apoyarse una a la otra en los momentos más difíciles y compartir salidas y charlas en complicidad. Pero en los últimos días, algo pasó entre Barbie Vélez (22) y Candela Ruggeri (24) que hizo tambalear la amistad.

La versión más fuerte sobre las razones que hicieron poner en jaque esta relación la dio Jorge Rial en Intrusos: “A Barbie le gusta un futbolista. No quiero dar nombre. Y Cande, que por el lado del viejo conoce el mundo del fútbol, le dice que el pibe no era bueno para ella, que era muy mujeriego. Y Barbie la escucha. Entonces, no quiso verse con él, porque se iban a encontrar. ¿Pero qué pasa después? Ve que Cande le pone ‘like’ a una foto de ese futbolista”, contó.

Más tarde, en Infama, revelaron que el deportista en cuestión sería Sebastián Driussi (20), un jugador de fútbol que ya había sido vinculado con Barbie y que también le mandó un mensaje privado a Cande a través de su Instagram.

Indagada por este tema, la hija del Cabezón Ruggeri hizo su descargo en el programa de América: “Soy de River y me gusta el fútbol… los conozco más o menos a los chicos. A él (por Sebastián) lo tengo de nombre”, expresó.

Sin embargo, cuando le preguntaron si le gustaba, Candela fue tajante: “¡No! No me gustan los jugadores de fútbol. Tuve una vida como muy fuerte con papá. Todo el mundo me dice que ojalá me case con un jugador de fútbol, y no. Es muy difícil estar al lado de un jugador de fútbol… lo digo por mi mamá, obviamente”.

“A nosotros nos decían, ‘bueno, lo vendieron a papá a México. Hay que irnos todos’. Y por 3 años nos íbamos a México por papá. Es como que tenés que dejar toda tu vida para estar al lado de un jugador. Entonces, ni en pedo dejo mi vida para estar al lado de alguien”, agregó.

Por otro lado, reconoció que Sebastián intentó contactarla a través de las redes sociales: “Sí, creo que sí, que me mandó un mensaje. No sé lo que me dijo, pasa que no contesto yo. Fue hace mil años y es lo menos que te empiecen a encarar por Instagram. O sea, vos me encarás por Instagram y no, te mato”.

Por último, la modelo aclaró que no se sorprendió ante el gesto del joven: “Todos los jugadores de fútbol son así. Les gusta un poco las chicas que estamos en el medio. Por ahí les gusta estar ahí y a las minas les encanta los jugadores de fútbol”, finalizó.