La Perla, el equipo de gualeguaychuenses campeón en Buenos Aires

La Perla de Entre Ríos es un equipo de fútbol integrado en su mayoría por jugadores de Gualeguaychú, más dos de Villa Paranacito, uno de Larroque y otro de la provincia de Buenos Aires.

El Tricolor disputa desde 2015 el Torneo Abierto de la UBA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un grupo de amigos, en su mayoría ex jugadores de equipos de la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú, que decidieron hacer propio el nombre y la identidad provinciana para levantar la bandera entrerriana en un torneo disputado por equipos de varias provincias y ciudades del país.

Luego de llegar a instancias decisivas el año pasado, el último sábado se quedaron con el título de campeones de la categoría, logro que les dio el ascenso de la Primera D a la Primera C, y su primera estrella representando a la provincia en tierras porteñas.

“Fue un partido duro, ganamos 3 a 2 y jugamos con uno menos casi toda la segunda parte”, contaron los gualeguaychuenses sobre el encuentro ante La Socie. Con este logro, este “grupo de locos apasionados por la redonda”, como se presentan, cumplió con los dos objetivos que se planteó a principio de año: el ascenso de categoría y el campeonato.

La Perla se consagró campeón tras ganar 16 de los 17 partidos disputados, convirtiendo 50 goles y recibiendo solo 9. Entre las figuras del equipo se destacan varios jugadores que tuvieron paso por el fútbol de la ciudad, tales los casos de Ramiro Irazusta, Matias Arbelo y Esteban Raffo (ex Central Entrerriano), Juan Pablo Boari (Central Larroque) Tomas Fiorotto, Sebastián Gomez, Blas y Juan Fiorovic (todos ex Juventud Unida), entre otros. El goleador del equipo fue Franco Carrozo, con 14 goles en 15 partidos, mientras que el capitán fue Joaquín Maetta (ex Isleños Independientes).