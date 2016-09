La Plata denunció a una mujer que viralizó audio sobre falso tornado

El nene nació sin parte de un brazo. Lo hicieron con una impresora 3D. “Por una prótesis biónica en Suiza me piden 48.000 euros. En EE.UU., U$S 25.000. Llevamos gastados $70.000, y puedo hacer lo que mi hijo me pide”, dijo el papá. Alejandro Calatayú nació hace siete años con una malformación en su brazo …