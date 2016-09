“Tengo la plena seguridad de que esto no va a traer los perjuicios que dicen”

Una vez más, el intendente de Pueblo Belgrano expuso su postura con respecto al tema. Cuestionó la convocatoria de parte del Municipio de Gualeguaychú a la marcha de esta tarde en contra del emprendimiento. “Tengo el respaldo de la UTN, yo no soy ingeniero hidráulico, por eso nunca di la opinión personal hasta no tener un estudio hecho por profesionales”, dijo.

Tiene 34 años. En 2002 se sumó como percusionista al grupo de cumbia “Ráfaga”, cuatro años después dejó la música para empezar a desandar el camino a la intendencia de Pueblo Belgrano. Perdió por 16 votos en 2011, pero tuvo revancha el año pasado. Hoy dirige los destinos políticos de la comuna.

Mauricio Davico estuvo en el piso de ElDía desde Cero y habló de su vida personal, su pasado como futbolista y músico, pero, obviamente, gran parte de la entrevista se llevó el tema que lo tiene como uno de los protagonistas principales en la actualidad: el conflicto con la instalación del barrio privado Amarras.

A la cabeza de “Nueva Generación”, el partido vecinal que conformó después de dejar la música para meterse de lleno en la política de Pueblo Belgrano, en 2011 Davico quedó a 16 votos del intendente electo, Jacinto Chesini. “En ese momento fue un logro. Chesini venía con la lista arrasadora de Cristina y nosotros sabíamos que no era fácil. Perder la intendencia en la última mesa no fue lindo, pero creo que igualmente fue importante”, destacó.

Cuatro años después de esa elección, el actual intendente de Pueblo Belgrano tuvo revancha: con el 54 por ciento de los votos, fue el claro ganador. “Después de las PASO, el Frente para la Victoria tenía tres candidatos, que se bastardeaban entre ellos y a la misma persona a la que un día le pedían el voto para sacar de la cancha a Chesini, al otro día iban a pedirle el voto para Chesini. Eso la gene lo vio… no es tonta”, evaluó sobre su llegada al Municipio.

Hasta que yo no tenga un estudio…

Días atrás, Davico fue denunciado por integrantes de la asociación civil “Salvemos al río Gualeguaychú” por supuesto “abuso de poder”. El punto del conflicto es que, según los denunciantes, Davico “deroga lisa y llanamente el decreto de ‘suspensión’ (de las obras) dictado por Bordet, que representa un alzamiento contra todos los principios de jerarquía normativa, ya que se afecta a las atribuciones de la Constitución provincial conferidas a la secretaría de Ambiente”.

Sobre la conflictiva cuestión Amarras, el Intendente dijo: “Siempre dije que no iba a tomar posición hasta que no tenga un estudio desde el municipio, y no hecho por el municipio porque no tenemos ingenieros hidráulicos”. Y aclaró que hicieron “lo mismo que hizo Gualeguaychú con la Universidad de La Plata. La universidad hizo el estudio (en nuestro caso la UTN) y después la empresa lo pagó. De hecho me basé en la recomendación del Gobernador para que lo haga la UTN, porque es la que sabe todos los comportamientos de la cuenca del río Gualeguaychú, no así la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)”.

“Yo tengo la plena seguridad de que esto no va a traer los perjuicios que dicen, porque lo hablé con los ingenieros de la UTN”, dijo Davico y reforzó esta idea: “tengo el respaldo de la UTN, yo no soy ingeniero hidráulico, por eso nunca di la opinión personal hasta no tener un estudio hecho por profesionales”.

Asimismo, apuntó al estudio hecho por la UNLP –que alerta “alto impacto negativo” del emprendimiento- ya que “los profesionales de la UTN recorrieron el predio (de Amarras) en tres oportunidades, mientras que los de La Plata no fueron nunca”. Aunque aclaró: “no estoy diciendo nada, quizá la UNLP tiene otra metodología…”

Por último, sobre la marcha de hoy a las 16 en Pueblo Belgrano “a favor del ambiente”, que fue apoyada y convocada institucionalmente por la Municipalidad de Gualeguaychú, mostró su disconformidad con que “sea el mismo Estado el que convoque a una marcha en contra de un intendente vecino”.