La polémica frase del diputado Marcos Di Palma contra el aborto

“Hay que enseñarles a los chicos a que culeen bien, que se pongan condones, forros”, dijo el diputado provincial.

En medio del acalorado debate por la legalización del aborto, el ex piloto y diputado provincial por Unidad Ciudadana, Marcos Di Palma, dio a conocer su postura y pronunció declaraciones que despertaron polémica durante el inicio de las sesiones ordinarias a la salida de la Legislatura.

Te puede interesar: Elisa Carrió pidió posponer el debate sobre el aborto

Al ser consultado sobre cuál era su opinión sobre el aborto, Di Palma, suelto de palabras, no midió el tono de sus dichos. “Estoy de acuerdo con el aborto cuando hay una violación y una mujer ha quedado embarazada porque no lo quiso”, dijo primero.

Pero luego, aseveró: “Si a los chicos les vamos a enseñar que culeen tranquilos, dejen embarazados a todo el mundo, total después vas con una aspiradora y te lo saco, me parece que es algo ilógico. Hay que enseñarles a los chicos a que culeen bien, que se pongan condones, forros”.

Di Palma, dijo en declaraciones al sitio InfoCielo, que está de acuerdo con la vida y pidió “insistir con educación”. “Si una mujer me dice, vino un tipo que yo no lo quería ni ver y me violó, estoy de acuerdo en esa parte (con el aborto) pero a hacer una vida y tirarlacomo nada yo no estoy para nada de acuerdo”, opinó.