La Policía rescató a una mujer y su hija: estaban en cautiverio

Los policías ingresaron por la ventana de la vivienda de calle Colobran y Andreu y rescataron a las víctimas. La pareja de la mujer, de 29 años, las tenía encerradas y en condiciones inhumanas.

La División 911 comisionó a personal de comisaría quinta que rescató el viernes a una mujer de 34 años y a su hija de dos. Ambas estaban encerradas y en cautiverio en una vivienda de calle Colobran y Andreu, detrás de la escuela La Delfina, de Paraná.

Según informó ElOnce.com, alrededor de las 20.30 los policías llegaron a la vivienda e ingresaron por la ventana. Allí constataron que Mariel y su hija Keila, oriundas de barrio Puerto Márquez, de La Paz, vivían en condiciones inhumanas. Fueron trasladadas al Hospital San Martín para ser atendidas.

En tanto, la pareja de la mujer, Sergio Alcides Caimer, de 29 años, quedó detenido por violencia de género y fue trasladado a Alcaidía de Tribunales para ser puesto a disposición de la Justicia.

La Policía advirtió la situación gracias al llamado de un vecino al Sistema 911, desde donde avisaron a comisaría quinta, que acudieron y lograron liberarlas.

or el hecho, detuvieron a la pareja de la mujer y tomó intervención en el caso la Unidad Fiscal de Violencia de Género.

El jefe de comisaría quinta, Walter Ziegler, detalló que tras el llamado telefónico alertando que en ese domicilio había una persona en cautiverio, concurrieron al lugar. No obstante, un familiar del hombre que habitaba la casa, “nos dijo que no había nadie en la vivienda y que la situación que le relatábamos era inexacta”, mencionó.

Volvieron al lugar, y “por una ventana” observaron “una mujer semi desvanecida, (de apellido Llanes, oriunda de La Paz), quien respondió que `estaba todo bien y que no podía salir de la vivienda”, prosiguió con el relato el funcionario policial.

ABERTURAS ELECTRIFICADAS

Los efectivos vieron en las aberturas, cables, por lo que infirieron que “podían estar electrificadas”, situación que luego se comprobó. Entraron por una puerta de atrás, y sacaron a la mujer de 34 años y a una menor de dos años y cuatro meses, detalló Ziegler.

Informada de la situación, la Fiscal de Violencia de Género ordenó la detención del hombre de 29 años, quien fue puesto a disposición de la Justicia. Se trata de Sergio Alcides Caimer, pareja de la mujer hallada en la casa. La relación databa “de tres meses, aproximadamente”, indicó el funcionario, agregando que se busca “contactar con familiares de Llanes, que es oriunda de Puerto Márquez, La Paz”.

“FORMA INHUMANA”

Ziegler describió que habitaban la vivienda “en forma inhumana”: la casa “no tenía baño, estaban encerradas, la mujer y su hija, desde hace un mes y dos semanas, hacían sus necesidades en balde, no contaban con agua corriente, le acercaban la medicación, aparentemente por una ventana. Según los dichos de la víctima, se estaban alimentando a pan y agua, lo que llevó a que estuvieran en un avanzado grado de deshidratación y de desnutrición, tanto ella y su hija. Era un panorama deplorable el que nos encontramos”.

Caimer tiene “antecedentes policiales y algunas intervenciones del hospital escuela Ex Roballos”, añadió.

LA IMPORTANCIA DEL AVISO DE UN VECINO

Ziegler puso relevancia en el llamado del vecino que alertó de la situación a la policía. “Sin ese llamado no se hubiera podido arribar a este resultado, con la detención de este hombre y el rescate de la mujer y su hija”.

En primera instancia, la causa está caratulada como “Violencia de género y lesiones en perjuicio de la menor”.

La mujer tiene diagnosticadas “más de 18 lesiones en el cuerpo, incluyendo el rostro, tumefacciones varias, escoriaciones y posible fractura de costilla ya curada por el tiempo”. En tanto, la niña tiene “dos lesiones confirmadas”. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital San Martín y al Hospital San Roque, respectivamente, publicó ElOnce.com.

HABLÓ LA MADRE DEL DETENIDO

Estela Romero, madre de Sergio Alcides Caimer, detenido por el aberrante hecho en calle calle Colobrán y Andreu, de la capital provincial, habló con Elonce TV y dijo que su hijo está en tratamiento psiquiátrico. “Yo le busco siempre la medicación en el Hospital Roballos. Se tiene que poner un inyectable, pero no lo hace, porque dice que lo deja ´como dormido´”. Mencionó que “pidió ayuda, “muchas veces” porque su hijo “se puso cada vez más agresivo”.

Contó que el joven de 29 años padece psicosis, producto de que “tuvo problemas de chico, con las drogas”.

“Hace como tres meses vino el médico forense de Tribunales, yo pedía ayuda a los gritos. Cambiaba de personalidad a cada rato, a veces estaba bien y a veces estaba re loco”, describió la mujer respecto de la situación en que se encuentra su hijo. Y entendió que “se llegó a esta situación porque no me ayudaron. Necesito que lo trasladen a un hospital donde no se pueda escapar. Está todo asentado que yo ya había pedido ayuda”.

La madre del joven ahora detenido aseguró que ella no vive con su hijo, que se acercaba hasta la casa de él, para “ayudarlo”: “Lo hacía en todo lo que podía, le traía la comida, pero él no me dejaba pasar a la casa”, relató.

“Estuvo internado seis veces, está reenfermo, lo operaron, le falta un riñón, ahora se debía operar de la vesícula pero no quería hacerlo, vomita todo lo que come. Además de los nervios está enfermo de la cabeza. Todo lo que hace, lo hace porque no está bien”, dijo Romero.

En cuanto a la mujer que Caimer tenía en cautiverio, aseveró: “Parecía que estaba todo bien, yo no entraba. No sabía que la chica estaba golpeada”.

Mencionó que la victima de este hecho y su agresor se conocieron “en la placita del Bombero; ella y su nenita andaban en la calle, por eso vinieron a vivir con él”.

Reconoció que la casa estaba electrocutada: “Estaba todo con corriente. Una vez, casi me quedo pegada”.

Dijo que pide para su hijo que “lo internen”. Mencionó que tiene “todos los papeles de discapacidad”. Elonce.com.