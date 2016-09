La reacción de Diego Junior a las disculpas de Gianinna Maradona

El joven italiano reflexionó en Intrusos sobre el pedido de perdón de su hermana y volvió a expresar su amor incondicional al Diez.

El reconocimiento público de Diego Maradona al ratificar que Diego Junior es su hijo legítimo, más allá de que así lo había determinado la Justicia hace varios años, causó un cimbronazo en la familia del Diez. Semanas atrás, Gianinna Maradona había alimentado el mito que según ella le había transmitido su propio padre, respecto de que Junior sería hijo de uno de los hermanos de Diego, por lo que tras el reencuentro del exfutbolista con su hijo italiano, salió a ofrecerle disculpas al participante del Bailando.

“Yo dije lo que me había contado mi viejo, entonces, creo que me hubiese encantado enterarme de esto (por el reencuentro) antes de que salga en todos lados y todo el mundo sepa todas las cosas. Me hubiese gustado que mi papá me llame y me diga: ‘Mirá hija, te mentí en su momento. Te pido que me perdones’. Y todo perfecto. Todo genial. Ahora, enterarse todo por la tele es medio un chino…. Y también quería ofrecerle al aire disculpas a Diego Jr. por haberle creído una mentira de mi papá. Punto. Quiero terminar el tema acá”, declaró Gianinna el jueves pasado en Los Ángeles de la Mañana.

Entonces, este jueves el primogénito de Maradona se presentó en Intrusos y reflexionó respecto al pedido de perdón de su hermana, con una salvedad: “Acepto las disculpas de Gianinna, pero lo voy a defender a mi viejo siempre. Ahora él tiene un hijo que le prometió defenderlo”. Ante la pregunta de Rial si esa defensa lo incluía también a su pelea pública y judicial con Claudia Villafañe, el joven Italiano aclaró: “Defenderlo contra todos, humanamente y con el corazón. En cosas que no me comprometan. No ciegamente”.

Para evitar mayores confusiones, Junior especificó: “A mí mi papá nunca me contó mentiras. Yo vi a mi viejo cinco veces y nunca me dijo que no era su hijo. Yo no pongo en duda lo que dice Gianinna, pero mi papá nunca me dijo eso”.

Al final, Diego Junior confesó que fue él quien le envió el primer mensaje telefónico a Diego Maradona para concretar la reconciliación que, queda claro, causó un verdadero cimbronazo en la familia del Diez. Otro más.