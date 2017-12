La refacción de la residencia León Torres se concretará en 2018

Luego del incendio ocurrido el 27 de junio en una de las habitaciones de la casa, se esperan las obras de reparación. La inversión rondará el millón y medio de pesos, siendo una de las grandes prioridades para el próximo año. Los cambios en las autoridades provinciales retrasaron el llamado a licitación.

Mónica Farabello

Los tiempos burocráticos no siempre van junto a los tiempos de las necesidades más urgentes. La Residencia León Torres contiene a 14 niñas y adolescentes que se encuentran en un estado de vulnerabilidad social y familiar.

Tras el incendio ocurrido en una de las habitaciones fueron reubicadas en la residencia Manuel Alarcón.

Los informes de los arquitectos debían presentarse para ser aprobados y luego recibir la autorización para llamar a licitación. Estos tiempos estaban previstos para noviembre pasado, pero finalmente no se pudo concretar.

ElDía se contactó con Leticia Bogliolo, a cargo de la zonal de Arquitectura, quien explicó que “aunque la resolución llegue mañana mismo, ya no llegamos con los tiempos para este año”, por lo que la reparación comenzaría en los primeros meses de 2018.

De todos modos, tanto desde el área de Arquitectura como desde el Copnaf, no quieren dar fechas certeras ya que todo depende de los tiempos de la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones que depende del Ministerio de Planeamiento de la provincia.

Bogliolo destacó que “el 14 de julio se elevó el pliego. Luego hubo algunas correcciones y aprobaron el proyecto, pero en el medio hubo muchos cambios en cuanto a los subsecretarios. Antes estaba Carlos Vázquez y ahora está la arquitecta Diana Calero; todos estos cambios también producen demoras”.

Asimismo, aclaró que pidió que “aceleraran el trámite porque pasa el tiempo; pero una de las primeras tareas del año tiene que ser esto porque a todos nos da pena ver el edificio así”.

Actualmente se encuentran a la espera de la norma legal que autorice al llamado a concursos de precios.

Si la obra era abordada por el presupuesto destinado para emergencias, podría haberse resuelto tiempo antes. Al ser importante el espacio a reparar y al quedar tan dañadas las instalaciones, estos fondos no fueron suficientes.

Por este motivo, es que se debió realizar un proyecto que sea analizado por Planeamiento, y luego llamar a licitación.

Según los últimos datos, la inversión para restaurar los cielorrasos, instalación eléctrica, de gas, pisos y pintura, será de 1.224.000 pesos. Esta cifra podría ser actualizada producto de la inflación del último trimestre del año.