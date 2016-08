La reflexión de Morena Rial ante la discriminación: “No me importa…”

La hija de Jorge Rial escribió un mensaje en Instagram con el que demostró que no se deja llevar por el qué dirán.

El 12 de julio, Morena Rial (17) concretó una decisión para la que se venía preparando hace mucho tiempo: a la hija de Jorge Rial (54) le realizaron un bypass gástrico para optimizar su calidad de vida y su salud.

Sin embargo, tres días después de la exitosa intervención, el periodista de Intrusosvolvió a su programa de espectáculo y no sólo contó cómo estaba su hija, sino que hizo foco en la discriminación que sufrió la adolescente por sufrir obesidad.

“La obesidad es una enfermedad que además tiene una mochila enorme, que no todas las enfermedades tienen, que es la discriminación, de chicos de su edad y de gente grande. La cantidad de hijos de put… que nos rodean, la verdad, no nos damos cuenta”, dijo Rial, tras los comentarios y las actitudes negativas que tuvo que enfrentar Morena todo este tiempo.

Ahora, a más de un mes de la operación, la hija del conductor volvió a hacer alusión en Instagram de las ofensas que aún sigue recibiendo a través de las redes sociales, donde la agresión o la burla están -lamentablemente- a la orden del día.

“No me importa lo que la gente piense de mí, yo no me califico con la opinión de los demás, yo sé bien quién soy y sobre todo lo que valgo… Un besi“, reflexionó sabiamente la joven, y adjuntó una foto en la que mira desafiante a cámara.

Con la publicación de la hija de Rial en el mundo virtual, muchas fueron las voces que salieron a apoyarla con cálidos comentarios: “Seguramente, More. Y sabés por qué no te importa lo que piensan los demás, porque sos inteligente y bien educada. Sé que vas a lograr tu cometido. Te deseo toda la suerte”, “¡Qué bien que estás! Te felicito. Odio a la gente que se burla de defectos físicos de los demás” y “Seguí así bella, que todo te resbale. Hiciste un cambio importante. ¡¡¡Vamos hasta el final!!”,fueron algunas de las opiniones buena onda que recibió More.