La reina que explicó su renuncia porque la obligaban a depilarse

“Me dijeron que los pelos no eran femeninos, cuando salen de la axila de una mujer”, contó Malen Puga y aseguró que no la respetan “como individuo y como mujer”.

Una polémica se desató en Mendoza porque la reina de la Vendimia gay renunció a su puesto porque la obligaban a depilarse. “Renuncié porque me obligaban a depilarme para desfilar”, contó Malen Puga, de 21 años.

“Me cansé. Me dijeron que los pelos no eran femeninos, cuando salen de la axila de una mujer”, dijo la joven a Clarín y se quejó porque no la respetan “como individuo y como mujer”.

Hace un año, Puga resultó ganadora en una gran fiesta en el estadio Arena Maipú, donde se definió como “pansexual” (atracción sexual a personas sin importar su género).

"No a las estructuras, los encasillamientos, basta de titular a las personas por sus gustos sexuales o por sus sentimientos pasionales. Somos todos seres sexuales, amantes y amados. Sí a la inclusión y no a la discriminación", dijo en esa ocasión.

La joven subió ahora en su cuenta de Instagram para explicar por qué renunció a las actividades protocolares de Vendimia, ya que desde hace tres años los reyes gays también son parte de la celebración tradicional del gobierno de Mendoza.

“A lo largo de este camino lleno de cosas hermosas y otras no tanto he tenido que armarme y amarme. Esta tarde he tomado la decisión de renunciar luego de que se me fuera negado el acceso a las actividades vendimiales producto de mi interés por mostrarme sin depilar. Esto a mi parecer fue un acto explícito de de #sexismo y #discriminación que no puedo tolerar”, detalló.

Puga fue reemplazada por María Pía Marignoni, una chica trans, quien será la encargada de entregar el cetro a la reina 2018, el sábado 10 de marzo, en un fiesta con el cierre de la banda cumbia pop Los Totora.