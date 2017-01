Sobre la Reserva Las Piedras: algunas apreciaciones sobre el estado actual

Haré algunas observaciones a la nota de Diario ElDía, escrita por Fabián Miró, publicada el 8 de enero de 2017.

Juan Emilio Galli

Opinión

Tengo 25 años, nací en el 91, mi padre es responsable de la Reserva, desde 1996: se podrán imaginar que Las Piedras es parte fundamental de mi vida y mi formación. Hoy, junto a mi padre, seguimos haciéndonos cargo de todo lo relacionado al lugar.

Dicho esto: citaré fragmentos de la nota, y a continuación, fundamentaré por qué no coincido.

1) “Zonas que estaban limpias, en la que la gente podía moverse sin problemas”: esas zonas siguen estando ahí, son las menos, son las mínimas posibles, pero siguen estando ahí. Una Reserva prioriza la conservación por encima del “derecho” de la “gente moviéndose sin problemas”. En este sentido, la reserva cuenta con una zona parquizada, de aproximadamente 3 hectáreas, donde se reciben los grupos de estudiantes o visitantes en general. Excepto, la parte trasera del casco, donde después de varios años parquizando, se decidió dejar de hacerlo, y permitir a la naturaleza reconstruir esa parcela. No fue por simple ocurrencia, esta decisión se fundamentó en la idea de contar con un ambiente de pastizal, asegurando el hábitat de ciertas aves (que podría también mencionar, pero no viene al caso). Sigo, “una clara muestra de mezclar mugre con naturaleza”, definitivamente, tenemos conceptos diferentes. O bien, entendemos a la naturaleza de distinta forma: ésta no se desarrolla de forma ordenada, si en múltiples asociaciones de flora y fauna.

2) “Se perdió el camino que conducía al río”. Párrafo siguiente: “Se marcó una senda que bordea el arroyo hasta llegar al río”. Entonces en qué quedamos, se accede o no se accede al Río Gualeguaychú? La Reserva cuenta con senderos bien demarcados, de forma tal que en la recorrida, se asegure el paso por los diferentes ecosistemas representativos de nuestra provincia: monte o selva en galería, blanquizal, pastizal, entre otros.

3) “El monte, en lo que era una zona limpia y utilizada por colegios que venían a hacer sus paseos, tapó todo”: enhorabuena así sucedió. Bien sabemos (o podríamos imaginarnos) el impacto que implica recibir a un sinnúmero de estudiantes, eufóricos, con voluntad de festejar su día. De nuevo hablo con conocimiento de causa: fui estudiante de ENOVA. Podríamos detenernos a pensar si es una idea coherente que una RESERVA pueda albergar, en un solo día, a numerosos grupos de estudiantes, con ganas de correr, gritar, hacer deportes, juegos, música en altos volúmenes. Un área protegida, ¿lo soportaría? No se necesita pensar demasiado, para saber que no.

4) En cuanto a la gravísima y peligrosa presencia de yararás (si, estoy siendo sarcástico), quisiera que el autor de la nota, a sabiendas de que vivió en el lugar, pudiera enumerar los casos acontecidos de “ataques” del ofidio a visitantes. En 20 años, con el paso de miles de estudiantes y visitantes particulares, cuento un solo caso. Como se menciona: el de mi padre. Y que, como él reconoce, fue absoluta negligencia.

5) Seguimos. Con objetivo de justificar una posible extensión de la concesión al Instituto Agrotécnico, el autor de la nota hace algunas afirmaciones que me generan dudas y preguntas: “la cantidad de ejemplares vacunos con los que cuenta la institución es mínima y no afecta el medio ambiente en absoluto” ¿Cuántas vacas hay por hectárea? ¿Cómo calcularon la capacidad de carga del campo? ¿Cuándo y cómo lo hicieron? Al final, agrego un breve registro fotográfico que hace preguntarme si realmente es una ganadería controlada, o si verdaderamente no afecta el medio ambiente.

6) En el capítulo “El Autódromo”, debo decir que el “iluminado” fue mi padre, y con el acompañamiento de la gestión municipal por esa época, se logró trasladar el autódromo. Punto a favor de la Reserva. Ese “monte cerrado impenetrable” es una zona declarada “de recuperación”. No se les permite acceso a los visitantes.

También podríamos sentarnos a discutir, sobre si “siempre fue reserva” como Fabián Miró expresa en un comentario… no solo en los papeles, sino en terreno.

Finalmente, a modo de conclusión. Aunque cada vez son más los interrogantes, en cuanto a cuál es la intención de una nota pública de este tipo, con tal nivel de tendenciosidad. Quiero aclarar que esta decisión, no es un mero capricho ni está librada al azar. Actualmente nos encontramos conformando una comisión con todos los agentes, organismos, fundaciones, grupos ambientales, etc. que quieran ser parte, por propia voluntad, interés y sin ningún rédito económico, con el fin de discutir y acordar acciones a futuro, con el objetivo de elaborar un Plan de Manejo y desarrollar un proyecto integral que involucre a todas las Instituciones Educativas de la ciudad y la provincia. Y de esta forma, que un predio con tal valor natural, deje de estar en manos de una Institución privada, para que, dependiendo en su totalidad del Municipio y con el apoyo de organizaciones locales, provinciales y nacionales, cada vecino, cada gualeguaychense lo tome como suyo. Porque Las Piedras no es balneario, no es camping, es RESERVA, es un banco genético que asegura la continuidad de los ecosistemas naturales de la región, y que pretende continuar al servicio de la comunidad.