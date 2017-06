La unidad en un grito: ¡Ni una menos! ¡Vivas nos queremos!

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de Agmer Central manifestaron su adhesión a la marcha y concentración que se hará hoy a partir de las 15:30 horas en 25 de Mayo y Rocamora. A las 17 será la marcha hacia Plaza San Martín.

Desde el gremio docente expresaron que Ni una Menos es toda una sentencia, es una afirmación, una demanda. Se puede gritar, pintar, escribir, representar, pero no callar.

Su peor enemigo es el silencio y la complicidad. También el miedo. Y lo peor: la indiferencia.

Tiene un vehículo nefasto que es la violencia y un saldo terrible que es la muerte.

Femicidio es un acto macabro pero simple. El asesinato de una mujer por el hecho de serlo. El femicidio atraviesa todas las clases sociales, credos e ideologías. Pero es además una categoría política, bajo la cual la sociedad naturaliza la violencia machista.

“Por eso este 3 de junio reafirmamos el derecho a decir No frente a todo aquello que no deseamos para consagrar los Derechos Humanos. No a los mandatos sociales de sumisión y obediencia”, manifestaron.

Además, se expresaron a favor de “la libertad de disponer de nuestros cuerpos, nuestras vidas afectivas, nuestra sexualidad, nuestra participación en la sociedad, el trabajo, la política y en todas las actividades sociales y humanas”.

La Ley de Protección Integral de las Mujeres Nº 26.485 aprobada por el Congreso Nacional es un gran avance. Fue dado cuando el clamor de las mujeres por las víctimas de violencia de género y por los femicidios halló eco en políticas estatales de DDHH.