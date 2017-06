Las Juanitas contra el aborto: “La asociación se declara pro vida”

En la marcha del 3 de junio, el reclamo por políticas en contra de la violencia machista se mezcló con consignas a favor del aborto legal y gratuito. Esto marcó una fuerte brecha entre las agrupaciones convocantes, al punto que la Asociación Las Juanitas decidió no participar.

El debate es amplio y las posturas muy enfrentadas. El aborto aún no ha sido tratado en el Congreso Nacional y tampoco el poder Ejecutivo se ha manifestado al respecto.

En la marcha Ni una Menos del 3 de junio, los carteles pro aborto desataron la polémica y los enojos de un lado y del otro.

Claudia Fiorotto es la presidenta de la Casa Refugio “Las Juanitas” y, en diálogo con ElDía desde Cero, explicó las razones de su negativa a participar de la movilización.

“Nosotras tenemos una impronta en nuestra asociación, posición votada en Comisión Directiva y por la gente del equipo de trabajo, que es preservar todo lo que sea vida. Nuestra asociación se declara pro vida”, manifestó.

Además, aclaró que en su equipo de trabajo participan mujeres del área de Salud y en la asociación Grávida. “Entonces nosotras no participamos en ninguna acción que tenga que ver con la promoción del aborto. Ese es el primer punto y el principal: nada que sea abortista va a tener el apoyo de Las Juanitas”, dijo la presidenta.

Nota relacionada: Con fuerte impronta política y pedido por “aborto legal” se realizó el #NiUnaMenos

Además, Fiorotto habló de los puntos del documento, consensuado y leído por las organizadoras en el escenario frente a la plaza San Martín, que “no tenían nada que ver con el origen de la convocatoria: reclamar por los femicidios y las muertes de las mujeres, que está sucediendo cada 26 horas en nuestro país”.

“El reclamo por la libertad de Milagros Sala no tiene nada que ver con esto”, cuestionó, al tiempo que explicó que luego de participar de las reuniones organizativas para la marcha –como pasó en la convocatoria del Día de la Mujer– desde la asociación que lidera resolvieron no ser parte.

Finalmente, Fiorotto dejó claro que no están en contra de que organizaciones civiles y políticas convoquen a marchar, pero cuestionó la “politización” que tiñó la iniciativa.

“Paradójicamente, todos los reclamos son sólo al gobierno nacional. Yo no digo que no tenga responsabilidad, sobre todo en las políticas de género, pero no nos olvidemos de la Provincia y la Ciudad. De hecho no hay políticas de Estado, en ningún estamento, que le dé solución a esta problemática social”.

“Esta marcha es de todas las mujeres, no es de un grupo en particular. El reclamo contra los femicidios es de absolutamente todas las mujeres. No es de un sector en particular”, remarcó.

“#NiUnaMenos se fue desvirtuando”

Por su parte, la concejal de Cambiemos Micaela Rodríguez opinó sobre la marcha del 3 de junio y explicó por qué su espacio político no participó.

“Nos da mucha pena no haber estado, pero fue para conflictos. Hubo muchos carteles muy agresivos que iban más allá del tema. Esto no es una cuestión de quien está en el gobierno hoy o quien estuvo ayer: es un tema social y tenemos que trabajarlo como sociedad, no como idea política”, enfatizó y agregó: “Los derechos humanos son de todos y no tienen bandera política”.

“Con el bloque decidimos no participar porque vimos que se fue desvirtuando con el tiempo”, explicó Rodríguez y rememoró la movilización del 8 de marzo, Día de la Mujer, cuando a un grupo de mujeres de la Unión Cívica Radical no se les dejó leer una proclama.

Además, dijo que ahora la causa es una cuestión política: “Me parece que el objetivo ya no es el mismo. Ahora es una crítica continua, en la que se mezcla el aborto, la liberación de presos y el tema de que la mayoría de jueces y policías en su mayoría son hombres”, remarcó.

Sin embargo, Rodríguez sostuvo que no dejará de trabajar contra la violencia de género, pero que lo hará desde donde considera que vale la pena hacerlo: “Apoyamos el tema y seguiremos trabajando como venimos hasta ahora. Estamos en la lucha, participamos de Las Juanitas; colaboramos con ellas y con el Centro de Investigaciones de la Mujer (CEIM), que son organizaciones sociales que han hecho un trabajo bastante importante que se sigue sosteniendo en el tiempo”, concluyó.