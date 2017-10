Le practicaron la autopsia al cuerpo de Leonhardt y en 10 días estaría el informe

El examen se realizó ayer por la mañana en la Morgue Judicial de Oro Verde, en Paraná, pero los resultados preliminares no se conocerán hasta tanto se obtengan los informes de toxicología y anatomía patológica.

Finalmente, y tal como estaba programado, el Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos realizó ayer la autopsia al cuerpo de Liliana Leonhardt, que había sido trasladado el sábado pasado desde Gualeguaychú tras permanecer tres días enterrado.

El cuerpo de la mujer de 51 años había sufrido el proceso de descomposición por haber permanecido tres días enterada en el cementerio Parque Jardín, y tras la denuncia que se realizó en la Fiscalía el viernes 6 de octubre, al día siguiente se ordenó su exhumación y traslado a Oro verde.

Para frenar con el avance del proceso natural, el cuerpo fue alojado en una cámara a temperaturas bajo cero y con el correr de la semana se fue graduando el frío para acondicionarlo para la autopsia.

El propio jefe del cuerpo forense, Luis Moyano, fue quien practicó el examen, que se desarrolló con normalidad durante toda la mañana. Al lugar concurrió un representante del Ministerio Público Fiscal, también habría asistido el abogado del centro Médico San Lucas y como perito de parte el ex forense Oscar Chiapetti, como observador del proceso.

Chiapetti tuvo su intervención como perito de parte en el juicio de Andrea Schlotthauer. Fue quien cuestionó los informes científicos de los profesionales que actuaron a pedido de la Fiscalía. Ahora, desde el Centro Médico se volvió a confiar en el mismo estudio de abogados y en la experiencia de Chiapetti como consultor técnico.

Hasta el momento no hay delito y por ende no hay personas imputadas, pero desde la Fiscalía se le da intervención a San Lucas por ser la institución que nuclea a los profesionales que actuaron en la internación de Leonhardt. En el caso de Andrea Schlotthauer la autopsia se hizo con presencia del defensor público porque no había imputados. En esta ocasión, directamente se le da lugar al sanatorio.

Para los resultados preliminares de este examen se aguardarán los informes de toxicología y de anatomía patológica, que también fueron requeridos por la fiscal Martina Cedrés. Estos estudios anatomopatológicos son análisis microscópicos de los tejidos que se extraen del cuerpo para obtener mayores precisiones.

Se estima que entre 10 y 15 días se podría obtener un informe preliminar para conocer las causas de muerte de Liliana Leonhardt, mientras que el informe final llevará más tiempo. Por lo pronto, se finalizó con todos los trámites en los que el cuerpo era necesario y se decidió que regrese a Gualeguaychú para que sea entregado a sus familiares. Se especula que los restos de la bibliotecaria podrían llegar entre lunes y martes para finalmente darle sepultura.