Llegó el informe preliminar de la autopsia a Dolche y no evidencia signos de violencia

El fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, recibió ayer el informe preliminar realizado en la autopsia practicada al cuerpo de Maximiliano Dolche en Oro Verde. Concuerda con lo analizado en Gualeguaychú en la parte externa y en el interior tampoco se observaron rastros de violencia.

Aunque por el momento no se puede certificar que se haya tratado de un suicidio o una muerte inducida, porque hay que esperar los resultados de los estudios anatomopatológicos, todos los elementos que se han recogido en los exámenes que se le han practicado al cuerpo del joven, indican que no hubo un homicidio.

El fiscal Sergio Rondoni Caffa recibió ayer el informe preliminar que los profesionales del Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia elaboraron con respecto a los resultados de la autopsia practicada en Oro Verde.

Según pudo saber ElDía, el informe preliminar que será completado cuando se finalice con los estudios anatomopatológicos, no detecta ningún signo de violencia sobre el cuerpo en forma externa y al realizar el análisis interno tampoco se detectó rastros de violencia. Incluso se detalló que en la zona del cuello no habría – en principio – signos de fractura. No hay lesiones en el cartílago tiroides ni en el hueso hioides, ni en todo el músculo tirohioideo.

A lo que tuvo acceso el fiscal que investiga el hecho es un informe preliminar, que los mismos profesionales le remitieron para que avance en la causa, pero todo esto deberá ser confirmado por el informe anatomopatológico que a mediados de septiembre se dará a conocer. La responsable de estos estudios ya envió a procesar las muestras y para mediados de este mes tendrá los resultados.

Cuando el informe anatomopatológico sea confeccionado, se remitirá una copia a la Fiscalía y el original será enviado al Cuerpo Médico Forense para que realice el informe final autópsico que se conocerá a fines de septiembre o principios de octubre.

Por ahora las evidencias que se van conociendo es que se estaría ante un hecho no violento. En principio, la muerte de Maximiliano Dolche se habría originado por un paro cardiorrespiratorio por ahogamiento y lo que se espera conocer con los estudios anatomopatológicos es determinar aproximadamente cuántos días tenía de muerto antes de su hallazgo el 21 de agosto en aguas del río Gualeguaychú.