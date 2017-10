Los diputados nacionales entrerrianos que más faltaron al Congreso

A pocos días de las próximas elecciones legislativas, ElDía cuantificó el nivel de asistencia que ostentan los diputados nacionales que representan a la provincia.

El próximo 22 de octubre las urnas volverán a las escuelas para la elección legislativa de medio término y una vez más volveremos a elegir a los diputados que representarán los intereses de la provincia en el Congreso de la Nación. Durante esta campaña hemos escuchado a los candidatos de todos los partidos decir hasta el hartazgo que van a trabajar para el bienestar de todos los entrerrianos, pero una vez que consiguen su banca, ¿qué tanto trabajan en realidad?

Más allá de que las funciones de un legislador nacional son amplias y diversas, un buen parámetro para cuantificar qué tanto trabajaron es fijarse el nivel de ausentismo que tuvieron los representantes que tiene la provincia en la Cámara Baja.

Actualmente, Entre Ríos tiene 9 diputados: Jorge Barreto, Carolina Gaillard, Lautaro Gervasoni, Juan Manuel Huss, Julio Solanas (Frente Para la Victoria – PJ), Jorge Marcelo D’agostino, Marcelo Monfort (UCR), María Cristina Cremer de Busti (Unión por Entre Ríos) y Yanina Gayol (Unión PRO).

Según los datos publicados por el Congreso, desde la última renovación de bancas, el recinto de diputados tiene un promedio de ausentismo del 24,93%. En otras palabras, en cada votación 1 de cada cuatro diputados está ausente cada vez que hay que decidir algo –trascendente o intrascendente– para los argentinos.

Y el entrerriano que más colabora para con el número promedio de ausentismo general es Jorge Barreto (FpV-PJ), que faltó a su “puesto de trabajo” en el Congreso el 75,86% de las veces, por lo que cada cuatro veces que debía asistir, sólo fue una.

El segundo lugar en el podio de los “faltadores” entrerrianos lo ocupa, con el 55,17% de inasistencia, los compañeros de bloque de Barreto Juan Manuel Huss y Carolina Gaillard, quién en octubre buscará renovar su banca porque va como cuarta candidata de la lista del Frente Justicialista Somos Entre Ríos. Finalmente, el radical Marcelo Monfort completa el podio con el 41,38% en el nivel de ausencia.

Pero así como existen los “faltadores”, también están los que no faltan jamás: en el tercer puesto de este podio está el peronista Lautaro Gervasoni (el que menos falta en el bloque del FpV) y en el segundo se ubica el radical Jorge Marcelo D’agostino con el 3,4% de inasistencia. ¿Y el primer puesto? La punta está compartida por María Cristina Cremer de Busti (Unión por Entre Ríos) y Yanina Gayol (Unión PRO), que no faltaron jamás a una votación y fueron al Congreso sin importar si ese día se votó declarar a Mercedes como capital nacional del salame quintero la quita de fueros y expulsión o no de Julio De Vido del recinto.

Pero no sólo se puede cuantificar el rendimiento de un diputado por la asistencia al Congreso, también es un parámetro importante la cantidad de proyectos presentados. En este caso, es Carolina Gaillard la que encabeza el podio con 12 proyectos presentados durante el período 2017 (donde se cuentan los tres que presentó en la sesión del 20 de diciembre de 2016).

El segundo puesto es para Jorge Marcelo D’agostino (UCR), con 11 proyectos, y María Cristina Cremer de Busti cierra el podio con 8 proyectos presentados. Y en la otra punta de la pirámide, la “no positiva”, están Juan Manuel Huss con tres proyectos y Lautaro Gervasoni con dos, ambos del Frente Para la Victoria).

Y encabezando este ranking se ubica la legisladora de Unión PRO Yanina Gayol, la misma que lideró la tabla de los que no faltan nunca al Congreso, pero que en todo el año sólo ha presentado un proyecto de ley.

¿Y por el Senado cómo andamos?

En la Cámara Alta, Entre Ríos tiene tres senadores que en esta elección no renuevan su banca porque tienen mandato hasta 2019. Son dos del Frente Para la Victoria, Guillermo “Pemo” Guastavino y Sigrid Kunath, y Alfredo De Ángeli, que ocupa la banca de la primera minoría.

Y de los tres, la que menos falta al Senado es precisamente la senadora Sigrid Kunath, que faltó sólo el 6,9% de las sesiones y que esta semana, según informó ElDía, que el Senado trabaja en su proyecto para penar la tenencia de pornografía infantil.

Detrás de Kunath se ubica el macrista Alfredo de Angeli con el 17,24% de inasistencia y en último lugar y muy al fondo está Pemo Guastavino, que según los datos brindados por el Congreso faltó más de la mitad de las veces, más específicamente el 51,72%.